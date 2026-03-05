美潛艦魚雷轟沉伊朗軍艦秀伏擊威力！我國海鯤號深水潛航測試在即

國造潛艦「海鯤號」日前出港進行潛航測試情形。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部4日對外宣布，美軍潛艦在斯里蘭卡外海運用MK48魚雷，擊沉伊朗德納號巡防艦（IRIS Dena），創下美軍二戰以後運用潛艦擊沉敵艦的首例，顯見具有匿蹤性的潛艦，依舊是相當可靠的海上嚇阻戰力。而我國國造潛艦「海鯤號」準備進行深水潛航測試，未來也可搭載MK48重型魚雷，今年交艦機會濃厚，可望加入台海防衛作戰序列，讓中共軍艦不敢輕舉妄動。

我國首艘國造潛艦「海鯤號」（SS-711）為「潛艦國造」計畫原型艦，2017年啟動設計、2020年開工建造，2023年9月正式命名下水。該艦2025年完成首次浮航測試後，近期已展開潛航測試，農曆春節假期前完成淺水潛航測試後，將進入「深水潛航」階段，象徵我國水下作戰能力發展的重要里程碑。

隨後，海鯤號將交由海軍進行戰術測評，項目包括武器射擊、單艦戰術運用、多艦協同作戰及長時間巡弋等科目，以驗證整體作戰能力是否符合軍方需求。另外，海鯤號也將在測試階段，發射可收集數據的操雷，確認武器系統無虞。若相關測試順利完成，海軍規劃今年完成交艦，正式納入作戰序列。

武器系統方面，海鯤號將搭載美製MK48重型魚雷，具備對水面艦與潛艦的攻擊能力。國防部先前已編列預算採購MK48魚雷及訓練用操雷，供現役劍龍級潛艦與海鯤級潛艦使用，強化我國不對稱作戰能力。

依據政府規劃，「潛艦國造」計畫以海鯤號為原型艦，後續將推動量產型潛艦建造。國防部已提出「潛艦國造第三階段後續艦籌建」案，整體預算約新台幣2840億餘元，規劃在未來多年內建造7艘國造潛艦後續艦，並擬以「2艘、3艘、2艘」三個批次籌獲，整體採購期程將延續至2030年代。

