危機尚存！美軍官稱伊朗部署數千無人機 恐無法全部擊落

美國高級軍官稱，美軍可能無法擊落所有伊朗針對美國軍事設施和資產發動的報復性襲擊無人機。圖為伊朗Shahed無人機。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據2位知情人士透露，美國高級軍官3日在1次閉門簡報會上告訴國會議員，美軍可能無法擊落所有伊朗針對美國軍事設施和資產發動的報復性襲擊無人機。

根據《衛報》報導，美國高級軍官指出，伊朗已部署了數千架單向攻擊無人機，雖然美軍有能力擊落絕大多數，但無法全部擊落。目前美國正集中精力盡快摧毀無人機和常規飛彈發射陣地。

請繼續往下閱讀...

為報復美國空襲，伊朗一直在發射其低成本單向攻擊型Shahed無人機。這些無人機飛行高度低、速度慢，因此被認為比彈道飛彈更擅長躲避常規防空系統。

雖然美國有高級政府官員表示，美國已經採取多種措施擊落伊朗無人機。但國會民主黨高層仍對美國為防禦伊朗彈道飛彈而大量消耗攔截器抱持擔憂。

1位知情人士透露，參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）承認了這種擔憂，但他同時公開表示對庫存水準充滿信心。

凱恩4日上午在五角大廈舉行的記者會上稱「我們擁有足夠的精確制導武器來完成當前任務，無論是進攻還是防禦。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）4日也在記者會上強調，美國在世界上許多人甚至都不知道的地方儲備了武器，美國擁有足夠的武器來與伊朗進行一場持久戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法