菲海軍添先進軍艦新血 與美日在呂宋海峽擴大聯演扼要道抗中

菲律賓海軍上週與美、日兩國在呂宋海峽海峽展開「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。由前至後分別為菲律賓海岸防衛隊近海巡邏艦「迪亞哥．西朗號」（OPV-8301）、海軍巡防艦「安東尼奧·盧納號」（FF-151）和美軍「杜威號」驅逐艦（DDG-105）。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕根據中國全國「兩會」5日公布的報告，2026年國防預算將增加7%，總額達到1.9096兆人民幣（約新台幣8.77兆元）。中國長年高漲的軍費已令周邊國家膽寒，並常在南海主權爭議海域維持大規模海軍部署。對此，近年新增多艘先進軍艦的菲律賓海軍，擴大演習區域從南海轉向呂宋海峽與巴丹群島一帶，上週與美、日兩國在該海域展開聯合軍事巡邏演習。

軍聞網站「USNI News」報導，上週菲律賓在南海、北部省份以及呂宋海峽海域與美、日兩國舉行「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。此次演習範圍首次擴大至呂宋島北部海域，菲律賓此舉在應對兩岸之間可能發生的衝突，並調整自身立場。

報導指出，美軍出動「杜威號」驅逐艦（DDG-105）和一架P-8「海神」海上巡邏機加入巡邏；菲律賓方面則派出海軍巡防艦「安東尼奧·盧納號」（FF-151）和海岸防衛隊近海巡邏艦「迪亞哥．西朗號」（OPV-8301）；日本海上自衛隊則部署了一架P-3「獵戶座」反潛巡邏機，與菲律賓空軍戰鬥機在巴丹群島附近海域進行空中巡邏。巴丹群島位於台灣以南120英里處。

菲律賓自2023年起與美國展開一系列「海事合作活動」（MCA）聯合巡航，以回應中國在南海日益升高的行動，使該區成為美菲聯合軍事演習「肩並肩」（Balikatan）的重要訓練區域；菲律賓政府與軍方同時關注台海局勢可能外溢的風險。由於菲律賓部分領土距離台灣相當接近，相關軍事合作已擴展至反艦飛彈部署與島嶼防禦作戰。

此外，美菲官員也在演習前展開會談，強調菲律賓在美國「第一島鏈」嚇阻中國戰略中的地位愈發重要，包括透過部署飛彈與無人機強化區域防衛能力。

