限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
美打擊伊朗彈藥消耗快精準導引飛彈變炸彈 白宮擬訂彈藥補充撥款法案
戰爭部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）4日於外交關係委員會智庫演講時坦承，可能需要追加預算，並就他的了解，可能還有額外的要求。（彭博）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕儘管外界質疑美軍在對伊朗作戰初期已大量消耗精準武器，五角大廈4日召開記者會仍強調，美軍彈藥庫存仍足以支撐戰事。但另一方面，國防官員坦承，可能需要補充撥款資金，提高武器產量。
軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美國戰爭部長赫格塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日召開記者會說明戰況，表示美軍在開戰初期使用較多高端防區外武器，但目前已不再需要。赫格塞斯強調，美軍擁有「幾乎無限」的多種武器庫存，且愛國者飛彈攔截彈庫存依然充足。
請繼續往下閱讀...
報導指出，美國總統川普3日也在Truth Social表示，美軍「中等與中高等級」的武器庫存「從未如此充足」，但同時承認部分高端武器庫存仍未達理想目標水準。
另一方面，路透社報導，白宮正研擬補充撥款法案（追加預算），以支應對伊朗作戰的相關費用，多家國防承包商已與政府官員會面，討論提高彈藥產能。
報導指出，戰爭部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）4日於外交關係委員會智庫演講時坦承，可能需要追加預算，並就他的了解，可能還有額外的要求。
近月來五角大廈已與多家軍工企業簽署多年期生產協議，包括提升愛國者PAC-3攔截飛彈年產量從600枚增至2030年的2000枚；以及將薩德攔截彈年產量提升至400枚。此外，RTX也將增加AMRAAM飛彈、戰斧飛彈與標準飛彈的生產。
為擴大產能，戰爭部1月時還宣布向L3Harris投資10億美元並取得少數股權，以確保國防產業能長期穩定供應關鍵武器。