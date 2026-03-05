（影）美掌伊朗制空權空襲目標往內移 無人機、導引炸彈取代戰機飛彈減消耗

美戰爭部4日召開記者會，公佈初期戰果。（圖取自五角大廈）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕值此美軍打擊伊朗之際，美國戰爭部長赫格塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日召開記者會說明戰況，表示「史詩狂怒」行動已取得伊朗制空權，接下來將依賴衛星和導引炸彈，減少防區外打擊飛彈的使用，並將空襲目標轉移至內陸，進入空戰新階段。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，凱恩指出，中央司令部已在伊朗南部沿海建立局部制空權，使美軍戰機能突破防空系統並對更深入內陸的目標發動打擊，未來將逐步向伊朗腹地擴大攻勢。

請繼續往下閱讀...

中央司令部公佈參與行動的F-16，可見其攜帶兩枚AGM-88高速反輻射飛彈，用於摧毀雷達防空系統。（圖取自X@CENTCOM）

赫格塞斯表示，行動初期美軍大量使用昂貴的防區外精準武器，但隨著伊朗防空能力被削弱，目前已可改以較低成本的衛星與雷射導引炸彈進行打擊。

報導指出，MQ-9「死神」無人機目前也加入空襲行動，並提供打擊影像。B-1、B-2與B-52戰略轟炸機亦持續對伊朗目標發動攻擊。隨著英國允許美軍使用印度洋的迪戈加西亞基地，轟炸機出動頻率可能進一步增加。

中央司令部同時公開參與「史詩狂怒」的戰機照片，包括F-15E和F-16都已投入戰鬥。凱恩指出，中央司令部在行動第四天已從遠距防區外打擊，轉向直接進入伊朗上空執行精準轟炸，顯示戰場已進入新的作戰階段。

中央司令部公佈參與行動的F-15E，可見其攜帶4枚精準導引炸彈，僅攜帶一枚空對空飛彈用於自衛。（圖取自X@CENTCOM）

凱恩表示，伊朗軍方的指揮控制體系「狀況很糟」，從開戰首日以來，伊朗的飛彈攻擊次數已經降低86%，「過去24小時就減少了23%」，其自殺無人機攻擊也大減了73%。他也呼應赫格塞斯有關打擊伊朗海軍的談話，表示「到目前為止，我們已經打擊2000多個目標，除了一艘在區域外的護衛艦之外，還摧毀了超過20艘伊朗海軍船艦」，已經有效瓦解伊朗的主要海軍力量。

另外報導認為，此次記者會有關打擊伊朗領導層的細節並不多，推測這些攻擊主要由以色列空軍負責。

The Iranian regime is using mobile launchers to indiscriminately fire missiles in an attempt to inflict maximum harm across the region. U.S. forces are hunting these threats down and without apology or hesitation, we are taking them out. pic.twitter.com/gv1SfKCrk4 — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 3, 2026

中央司令部公佈參與行動的F-35。（圖取自X@CENTCOM）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法