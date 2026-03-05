自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

（影）美掌伊朗制空權空襲目標往內移 無人機、導引炸彈取代戰機飛彈減消耗

2026/03/05 10:45

美戰爭部4日召開記者會，公佈初期戰果。（圖取自五角大廈）美戰爭部4日召開記者會，公佈初期戰果。（圖取自五角大廈）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕值此美軍打擊伊朗之際，美國戰爭部長赫格塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日召開記者會說明戰況，表示「史詩狂怒」行動已取得伊朗制空權，接下來將依賴衛星和導引炸彈，減少防區外打擊飛彈的使用，並將空襲目標轉移至內陸，進入空戰新階段。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，凱恩指出，中央司令部已在伊朗南部沿海建立局部制空權，使美軍戰機能突破防空系統並對更深入內陸的目標發動打擊，未來將逐步向伊朗腹地擴大攻勢。

中央司令部公佈參與行動的F-16，可見其攜帶兩枚AGM-88高速反輻射飛彈，用於摧毀雷達防空系統。（圖取自X@CENTCOM）中央司令部公佈參與行動的F-16，可見其攜帶兩枚AGM-88高速反輻射飛彈，用於摧毀雷達防空系統。（圖取自X@CENTCOM）

赫格塞斯表示，行動初期美軍大量使用昂貴的防區外精準武器，但隨著伊朗防空能力被削弱，目前已可改以較低成本的衛星與雷射導引炸彈進行打擊。

報導指出，MQ-9「死神」無人機目前也加入空襲行動，並提供打擊影像。B-1、B-2與B-52戰略轟炸機亦持續對伊朗目標發動攻擊。隨著英國允許美軍使用印度洋的迪戈加西亞基地，轟炸機出動頻率可能進一步增加。

中央司令部同時公開參與「史詩狂怒」的戰機照片，包括F-15E和F-16都已投入戰鬥。凱恩指出，中央司令部在行動第四天已從遠距防區外打擊，轉向直接進入伊朗上空執行精準轟炸，顯示戰場已進入新的作戰階段。

中央司令部公佈參與行動的F-15E，可見其攜帶4枚精準導引炸彈，僅攜帶一枚空對空飛彈用於自衛。（圖取自X@CENTCOM）中央司令部公佈參與行動的F-15E，可見其攜帶4枚精準導引炸彈，僅攜帶一枚空對空飛彈用於自衛。（圖取自X@CENTCOM）

凱恩表示，伊朗軍方的指揮控制體系「狀況很糟」，從開戰首日以來，伊朗的飛彈攻擊次數已經降低86%，「過去24小時就減少了23%」，其自殺無人機攻擊也大減了73%。他也呼應赫格塞斯有關打擊伊朗海軍的談話，表示「到目前為止，我們已經打擊2000多個目標，除了一艘在區域外的護衛艦之外，還摧毀了超過20艘伊朗海軍船艦」，已經有效瓦解伊朗的主要海軍力量。

另外報導認為，此次記者會有關打擊伊朗領導層的細節並不多，推測這些攻擊主要由以色列空軍負責。

中央司令部公佈參與行動的F-35。（圖取自X@CENTCOM）中央司令部公佈參與行動的F-35。（圖取自X@CENTCOM）

