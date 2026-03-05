（影）美國威秀肌肉 成功試射「義勇兵III」洲際彈道飛彈橫跨6700公里

在美以聯軍打擊伊朗之際，美國空軍3日於加州范登堡太空軍基地成功試射一枚「義勇兵III」洲際彈道飛彈（ICBM）。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在美以聯軍打擊伊朗之際，美國空軍3日於加州范登堡太空軍基地成功試射一枚「義勇兵III」洲際彈道飛彈（ICBM），為2026年首次相關測試。該飛彈未搭載實彈，但裝載2枚測試用重返大氣層飛行器，飛行超過4200英里（約6759公里）後命中馬紹爾群島瓜加林環礁的預定目標。

軍聞網站《Air & Space Forces Magazine》報導，美國空軍全球打擊司令部發布聲明表示，此次測試代號為「榮耀之旅255」（GT 255），並早在數年前就已排定時程，「並非因應當前國際局勢」。不過報導指出，測試時間正值核武緊張升高之際，美國與以色列近日對伊朗發動「史詩狂怒」行動，同時美俄《新削減戰略武器條約》（New START）也在上月到期。

司令部表示，2枚重返大氣層飛行器飛行超過4200英里（約6759公里）後命中馬紹爾群島瓜加林環礁的預定目標。這些多用途飛行器「主要用於提高飛彈效能並突破敵方防禦」。司令戴維斯指出，此次測試驗證洲際飛彈系統從發射程序到多枚重返大氣層飛行器部署的完整協同能力。

報導指出，「義勇兵III」試射通常僅搭載1枚重返大氣層飛行器，因此這次搭載2枚重返大氣層飛行器格外受到關注。2月到期的《新削減戰略武器條約》（New START）條約曾限制洲際彈道飛彈僅能部署1枚彈頭，美軍過去也因此將「義勇兵III」原本的多彈頭配置減為單彈頭。條約今年2月失效後，美軍是否會恢復多彈頭配置仍未明朗。

目前美軍共有約400枚「義勇兵III」洲際飛彈，分布於蒙大拿、科羅拉多、內布拉斯加、北達科他與懷俄明州的飛彈基地。試射時會從現役飛彈中抽調，拆解後運往加州。

報導指出，「義勇兵III」自1970年服役至今，未來將由LGM-35A「哨兵」洲際飛彈取代。不過由於新飛彈計畫延遲，美國空軍正評估將「義勇兵III」的服役期限從2026年延長至2050年。

