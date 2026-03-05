美潛艦擊沉伊朗水面艦創紀錄 上一次竟然是80年前且苦主是「它」

美軍潛艦「托斯克號」（USS Torsk, SS-423）在80年前擊沉日本軍艦，是上一筆美軍潛艦在實戰中擊沉敵艦的紀錄。（取自usstorsk.org網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍潛艦近期以MK48魚雷擊沉伊朗「德納號」巡防艦，使得潛艦在現代海戰中的角色備受討論。軍事媒體《戰區》（The War Zone）一篇報導提到，美國海軍上一次由潛艦在戰鬥中擊沉敵艦，其實要追溯到第二次世界大戰末期，也就是80年前，當時美軍潛艦「托斯克號」（USS Torsk, SS-423）在日本海擊沉日軍海防艦「CD-13」。

這起事件發生於1945年8月14日，距離日本宣布投降僅剩一天。當時托斯克號正在日本海巡弋，尋找仍在活動的日本艦艇。此前一天，這艘潛艦已成功以魚雷擊沉另一艘日軍海防艦「CD-47」，並持續在該海域搜索其他目標。

當天稍晚，托斯克號在聲納上發現新的水面目標，判定為日軍海防艦CD-13，海防艦主要負責護航運輸船隊，並進行反潛作戰。CD-13在戰爭後期，多負責護航與沿岸警戒任務。

托斯克號在水下接近目標後，從約400英尺（約120公尺）深度發射2枚Mk27魚雷。這種魚雷是當時較新型的被動聲納導引武器，能追蹤目標螺旋槳聲音。其中一枚魚雷在中午12時25分擊中CD-13艦尾，造成嚴重破壞並沉沒。

CD-13隨後被日本海軍除名，而這次戰鬥也留下歷史紀錄。由於發生在日本宣布投降前夕， CD-13被視為第二次世界大戰中，最後一艘在戰鬥中被擊沉的日本軍艦之一，同時也是美國潛艦在戰時擊沉的最後一艘敵艦。

