中國軍費破8兆 年增7％ 專家：恐支撐台海軍演

圖為解放軍052型飛彈驅逐艦進行海上實彈射擊。根據中國全國兩會公布資料，2026年國防預算總額達1.9096兆人民幣（約新台幣8.77兆元），專家評估新增資金恐用於支撐台海軍事演訓與新型武器發展。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據中國全國「兩會」5日公布的報告，2026年國防預算將增加7%，總額達到1.9096兆人民幣（約新台幣8.77兆元）。分析人士指出，北京持續增加軍費除與美國競爭外，也可能支撐台海周邊軍事演訓與新型武器發展。

根據法新社報導，儘管中國2026年編列1.9096兆人民幣的國防預算，但其整體軍費支出仍遠低於美國的9970億美元（約新台幣31.58兆元）。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據顯示，中國軍費占國內生產毛額（GDP）的比例僅約1.7%，遠低於美國的3.4%與俄羅斯的7.1%。

分析人士指出，北京自2016年起便維持著每年7%至8%的穩定預算增長率，持續提升軍事能力，資金可能用於人員加薪、部隊訓練、網路戰升級與裝備採購。

在全球整體軍事對比上，中國海軍在總噸位、核動力潛艦與航空母艦數量上仍落後於美國。加坡南洋理工大學中國計畫研究員夏爾（James Char）指出，美軍在硬體設備與實戰經驗上依然位居世界第一。然而，瑞典智庫斯德哥爾摩「安全與發展政策研究所」所長施萬通（Niklas Swanstorm）提醒，若爆發台海衝突，中國憑藉地理鄰近性與大量常規飛彈，已在西太平洋具備明顯的區域優勢。

報導中提到，中國續擴充軍備的舉動，已引發亞洲軍備競賽。由於北京始終不放棄使用武力奪取台灣的選項，總統賴清德已表明將增加軍事支出以維持防衛力量。此外，菲律賓正擴大對美軍開放軍事基地，日本也在去年12月批准價值580億美元的防衛預算，顯示周邊國家正積極強化防衛體系。

關於美中兩國若在台海爆發直接衝突的最終結果，軍事專家普遍給出悲觀的評估。施萬通強調，在現代戰爭的破壞力下，雙方都無法取得具備實質意義的勝利。這類規模的軍事衝突將導致毀滅性的經濟崩潰與大規模傷亡，甚至引發核武升級風險，對所有捲入爭端的國家而言都將是災難性結果。

