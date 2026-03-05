好險！紀德級軍艦躲過被美軍攻擊命運 這四艘當年曾賣給伊朗

伊朗海軍軍力的主力原本應該是美國同意出售的四艘紀德級軍艦，後因巴勒維政權垮台後，新政權對美採取反對立場並取消造艦合約，美國因此將這四艘軍艦轉售給台灣。圖為我國四艘紀德級軍艦中的左營軍艦。（資料照，記者羅添斌攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國國防部昨（4）日證實，美軍潛艦於斯里蘭卡附近海域的軍事衝突中，成功擊沉伊朗海軍軍艦，這也是美軍潛艦自二戰以來首度在實戰中擊沉敵對戰鬥艦。值得一提的是，伊朗海軍軍力的主力原本應該是美國同意出售的四艘紀德級軍艦，後因巴勒維政權垮台後，新政權對美採取反對立場並取消造艦合約，美國因此將這四艘軍艦轉售給台灣。

歷史的轉折真是難以預料，若是當年伊朗政府依約接收這四艘美製紀德級軍艦，也許在昨天的美伊海戰中，遭擊沉的軍艦就會是紀德級軍艦了。

請繼續往下閱讀...

時代產物：為大漠量身打造的防空型軍艦

1970年代，伊朗巴勒維王朝（Pahlavi dynasty）與美國關係處於黃金時期。為稱霸波斯灣，伊朗向美國訂購了四艘當時最先進的防空驅逐艦（原名為「居魯士級」，Cyrus class）。該級艦以美軍史普魯恩斯級船體為基礎，特別因應中東熱帶氣候，強化了高功率空調系統與進氣過濾設備，使其具備極佳的耐熱性與人員舒適度，這也是該艦今日在亞熱帶台海環境能發揮戰力的關鍵基礎。

[2]

政權更迭：伊斯蘭革命改變戰略走向

1979年初，伊朗爆發「伊斯蘭革命」，巴勒維政權垮台，新成立的政府改採反美立場，隨即於同年3月正式取消該項造艦合約。當時，四艘軍艦已在美國船廠動工建造，面對突如其來的訂單終止，美軍最終決定接收這四艘軍艦，並改以首艦「紀德號」（USS Kidd）命名，這就是「紀德級」名稱的由來。

戰力轉移：台美軍售的新里程碑

1990年代末期，隨著美軍全面換裝具備神盾系統的伯克級驅逐艦，紀德級於1990年代末陸續除役封存。我國政府為應對日益增長的區域威脅，並替換老舊的「陽字號」驅逐艦，於2001年正式向美方提出採購需求。 在歷經多國角力與戰略評估後，這四艘軍艦於2005年至2006年間陸續返台服役，分別命名為「基隆、蘇澳、左營、馬公」。該級艦憑藉著優異的防空飛彈導引能力與寬敞的指揮空間，至今仍是我國海軍遂行區域防空與聯合指揮的核心旗艦。

紀德級軍艦的歷史不僅是軍武演進的縮影，更是冷戰末期地緣政治變遷的見證。從原定的波斯灣守衛者，轉身成為守護台海安全的海疆長城，基隆級（紀德級）軍艦至今仍以其強大的戰場控管能力，扮演我國海上防禦不可或缺的角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法