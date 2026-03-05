美軍送20多艘伊朗軍艦沉入大海 最先進的「蘇萊曼尼級」也難倖免

伊朗「蘇萊曼尼級」巡邏艦遭美軍轟炸起火。（取自X）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列2月28日起對伊朗發動大規模空襲，擊斃該國最高領袖哈米尼後，持續打擊伊朗重要軍事設施與裝備。美軍中央司令部統計，目前已擊沉至少20艘伊朗軍艦，其中包括「蘇萊曼尼級」巡邏艦。這型以數年前遭美軍擊殺的伊朗將領為名的軍艦，擁有先進的雙船體設計、搭載大量且多種飛彈的火力，依舊難以抵擋美軍的猛攻。

U.S. forces have struck or sunk to the bottom of the ocean more than 20 ships from the Iranian regime. Last night, CENTCOM added a Soleimani-class warship to the list. pic.twitter.com/KgW8cS726P — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 4, 2026

伊朗「蘇萊曼尼級」巡邏艦和我國的沱江級巡邏艦一樣，排水量約700噸左右，都採用可高速航行的雙船體設計，這型巡邏艦以伊朗2020年遭美軍空襲身亡的蘇萊曼尼少將（後追晉中將）為名，在2010年代一共生產4艘。值得注意的是，比起「沱江級」巡邏艦採用傾斜飛彈發射箱，「蘇萊曼尼級」竟採用中、大型軍艦才會配備的垂直發射系統，是伊朗最先進的水面艦之一。

不過，「蘇萊曼尼級」巡邏艦在美伊衝突中，仍成為美軍獵殺目標。外國軍聞網站《戰區》報導，該型艦的「沙希德・薩亞德・希拉茲號」（IRIS Shahid Sayyad Shirazi），遭到猛烈轟炸起火而沉沒，象徵伊朗海上部隊在此次衝突中，損失了具代表性的重要戰力。

相關報導分析，伊朗多年來持續發展以高速快艇、飛彈巡邏艦為核心的不對稱戰力，希望在狹窄海域對大型海軍艦隊形成威脅，卻在面對現代精準打擊武器時，仍有生存性問題。

