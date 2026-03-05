美軍售改採「戰略優先」 專家：台灣有望更快取得武器

台灣士兵於高雄左營海軍基地進行軍事演習時發射無人機。隨著美國實施「美國優先」軍售策略，專家評估具備戰略價值的台灣有望更快取得美製防禦武器。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政府提出新的「美國優先」軍售策略，強調優先向具有戰略價值並積極自我防衛的國家提供武器。多名國防專家評估，台灣符合這些戰略條件，未來可能更快取得美製防禦裝備。

根據《Defense News》報導，美國總統川普於2月6日下令實施「美國優先武器轉移策略」（America First Arms Transfer Strategy）。這項新政策不再單純依照先下單先交貨的順序，而是將武器交付的優先順位，建立在接收國的戰略關聯性與自身國防投資之上。白宮期望透過這項策略，確保軍售能強化那些在美方計畫中佔有關鍵地理位置的夥伴。

台灣符合優先條件 可望減少交付瓶頸

雖然這份策略文件並未直接點名任何國家，但專家認為台灣完全符合該計畫的整體意圖。澳洲戰略政策研究所（ASPI）分析師指出，考量到台灣的關鍵地理位置，新策略將有助於減少交貨瓶頸並加快關鍵系統的交付速度。美國夏威夷智庫東西中心（East-West Center）學者也認為，現行流程緩慢且冗長，也讓北京有更多時間做出政治反應，加速交付將具有實質的作戰意義。

報導提到，華盛頓自1979年起持續對台軍售，台北當局更在去年12月宣布採購包含海馬士（HIMARS）多管火箭系統在內、總價高達111億美元（約新台幣3510億元）的大型武器套件。儘管交付速度可能提升，但台灣淡江大學學者提醒，新策略並未讓美國的戰略模糊政策變得更加清晰，也不代表美軍必然出兵。專家評估，在美國的整體戰略中，台灣的供武優先順序目前仍低於烏克蘭、以色列、北約（NATO）成員國以及日韓等亞洲正式盟友。

提防中國資訊戰操作 恐將軍售形塑為剝削

此外，這項新政策也潛藏著被操作的政治與資訊風險。智庫學者警告，由於該策略明確聚焦於強化美國自身國防工業，這可能會成為中國官方藉機攻擊的論述。北京或許會藉此強化一種敘事，將美國對台軍售形塑為自私且具剝削性的商業行徑，試圖影響台灣社會對雙邊軍事合作的觀感。

