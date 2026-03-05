共軍2艘055型軍艦首度署東部戰區 軍方以「不對稱戰力」應對反制

共軍 055 型飛彈驅逐艦，在完成首批 8 艘撥交北海與南部戰區後，第二批次的首兩艘艦「東莞艦」（舷號109）與「安慶艦」（舷號110）已於近日正式編入東部戰區海軍。圖為055型飛彈驅逐艦的「咸陽號」。（圖片取自「央視軍事」微博）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍政人士今天指出，被稱為「萬噸大驅」的共軍 055 型飛彈驅逐艦，在完成首批 8 艘撥交北海與南部戰區後，第二批次的首兩艘艦「東莞艦」（舷號109）與「安慶艦」（舷號110）已於近日正式編入東部戰區海軍，並靠泊舟山基地。這是東部戰區首次獲得這款具備強大區域防空與遠程陸攻能力的「利刃」，目標直指台灣東部海域與西太平洋制海權。

他表示，共軍055型軍艦在東部戰區海軍服役，的確提高了對台軍事威脅的程度，軍方對此早有規劃因應，將以「不對稱作戰」戰略進行反制及嚇阻，包括將岸置反艦飛彈部隊快速機動化部署丶建立反艦飛彈飽和攻擊能力，可以有效穿透055型軍艦的防衛網，並以長程攻擊無人機群協協同作戰，提高水下伏擊優勢，要加速「海鯤級」潛艦測評，利用水下隱蔽性針對共軍大型水面艦進行致命打擊。

共軍東部戰區戰力增強 壓縮我國東部防衛空間

055 型驅逐艦配備 112 單元垂直發射系統，可搭載「鷹擊-21」高超音速飛彈與「長劍-10」巡弋飛彈。過去東部戰區缺乏萬噸級主力艦，遠海護航與區域防禦多仰賴 052D 型艦；如今 109、110 兩艘055型軍艦到位，未來在東部戰區海軍的數量可能會達到4艘，對台軍威脅程度上升，未來恐與其航艦協同，對台灣東部安全具有重大威脅。

國軍目前已大量部署各式反艦飛彈，足以有效因應共軍055級軍艦的威脅。圖為海軍沱江級軍艦發射雄三反艦飛彈。（軍聞社）

國軍反制「三支箭」：以量制質、遠距突防丶高低搭配消耗防衛

軍政人士指出，國防部對共軍發展及部署055型軍艦早有因應及規劃，主要將以多項「不對稱戰力」部署進行反制，而非比軍艦的噸位及多寡。相關可能的反制措施包括：

反艦飛彈大量就位： 中科院研製的雄三增程型反艦飛彈已進入量產高峰，射程倍增至 400 公里，足以在 055 型艦發動攻擊前，從本島機動陣地實施「飽和攻擊」，消耗其昂貴的防空飛彈。美製岸置魚叉反艦飛彈系統已依期程陸續交運抵台，與國造雄風飛彈系統搭配運用。

反艦飛彈部隊機動化：除了艦載反艦飛彈之外，國軍近年大舉採購反艦飛彈機動發射車，並部署於花蓮、台東丶左營等東部丶南部重要據點。機動性高的發射平台讓共軍難以第一時間鎖定，增加防禦韌性。

水下伏擊威懾： 隨着首艘國造潛艦「海鯤號」進行海試，水下作戰將成為反制大型水面艦的最強殺手鐧。潛艦具備隱蔽性，能在 055 型艦必經之水下航道進行伏擊，形成不對稱威懾。

除了反艦飛彈之外，中科院與美商合作的「勁蜂四型」攻擊型無人機，射程可達1000公里，具有低成本丶高效益特性，可與高價的反艦飛彈搭配，迎擊共軍萬噸軍艦的威脅。

055型艦非無敵 國軍電子戰能力是關鍵

國防院學者曾指出，055 型艦雖然火力強大，但噸位大、目標也明顯。國軍除強化飛彈飽和打擊外，更應加強電子戰（EW）能力，干擾其雙波段雷達的搜索與導引功能。 國防部也強調，共軍在台海周邊的「灰色地帶」騷擾已成常態。國軍將持續強化精準武器生產與跨軍種聯合作戰訓練，確保在面對共軍大型現代化軍艦威脅時，能有效維護台海安全。

攻擊航程可達1000公里的「勁蜂四型」攻擊型無人機，可與高價值的反艦飛彈搭配，突穿共軍055級軍艦的防衛網。圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型（前）。（資料照，記者方賓照攝）

