軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

韓製「天弓二型」防空飛彈奏效 阿聯請求提前供應

2026/03/05 19:04

阿拉伯聯合大公國向韓國政府請求提前供應韓製飛彈攔截系統「天弓二型」。（法新社檔案照）阿拉伯聯合大公國向韓國政府請求提前供應韓製飛彈攔截系統「天弓二型」。（法新社檔案照）

〔中央社〕美伊開戰導致中東情勢不穩，正在運用韓製飛彈攔截系統「天弓二型」的阿拉伯聯合大公國向韓國政府請求提前供應，不過韓國政府表示，在中東軍事衝突下，要運往當地並不容易。

根據韓聯社報導，阿拉伯聯合大公國2022年與韓國的LIG Nex1、韓華系統、韓華航空宇宙（Hanwha Aerospace）簽署引進10套「天弓二型」發射單位的合約，目前已有2套完成實戰部署。

在伊朗對周邊國家發動攻擊時，部署在阿拉伯聯合大公國的「天弓二型」與美國製「愛國者」（PAC）及以色列製「飛箭」（Arrow）等防空武器一同啟動，攔截伊朗飛彈。國民力量黨議員庾龍源表示，部署在阿拉伯聯合大公國的「天弓二型」共發射約60枚攔截飛彈，攔截成功率達到96％。

不過阿拉伯聯合大公國遭伊朗攻擊後，防空武器的需求增加，因此向韓國政府要求比合約規定的交付期限更早提供其餘簽約的「天弓二型」，但韓國政府表示為難。

主要是韓國要供應自軍需求外，也須向沙烏地阿拉伯、伊拉克等已簽署合約的國家交付相關數量，且在中東軍事衝突加劇的情況下，運往當地也不容易。阿拉伯聯合大公國也提出要求，若無法提前交付發射單位，至少能提前供應正在消耗中的攔截飛彈，韓方目前正研議是否可行。

報導指出，如果中東局勢長期化，駐韓美軍部署在其他地區的飛彈攔截系統與攔截飛彈，也可能被調往中東。國防部發言人鄭光娜（音譯）今天在記者會上表示，「有關駐韓美軍戰力運用的問題，由韓國政府來評論並不適當。」

