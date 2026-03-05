F-16飛彈曾斷供3週 烏軍被迫「機砲對戰無人機」、維修啞彈拚命

烏克蘭的F-16戰機傳出在2025年底曾面臨長達3週的空對空飛彈供應短缺。（擷取自烏克蘭空軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空軍的西方援助明星武器F-16戰機，去年冬季曾面臨長達3週的飛彈短缺空窗期。從去年11月底至12月中旬，由於空對空飛彈補給中斷，烏軍飛行員在執行攔截任務時，甚至被迫只能在白天升空，嘗試以機砲射擊無人機。這段此前未曝光的短缺情況，暴露出烏克蘭在抵禦大規模空襲時，高度依賴西方武器供應的脆弱現實。

根據《路透》獨家引述3名知情人士報導，在莫斯科準備發動大規模冬季空襲之際，烏克蘭F-16機隊的美製「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈補給一度中斷。在短缺期間，F-16飛行員只能在白天出擊，嘗試用旋轉機砲攔截無人機，因為在夜間進行這類近距離攔截任務風險過高；更有甚者，部分飛行員還嘗試重新掛載先前任務中發射失敗的飛彈，希望在維修後能重新發揮作用。

報導指出，當時烏克蘭的外國合作夥伴告知基輔，已經沒有可用的飛彈庫存，導致整個F-16中隊一度只剩少量空對空飛彈可用。這項供應短缺直到12月烏克蘭重新收到夥伴國家交付的飛彈後才解除，避開了冬季後續的大規模空襲。北約（NATO）官員透露，目前烏克蘭愛國者（Patriot）系統75%的飛彈與其他系統90%的彈藥，皆透過美方銷售機制提供。

全球需求上升 凸顯西方武器供應壓力

這場短暫的飛彈荒凸顯了烏克蘭防空網絡的深層隱憂。烏克蘭高度仰賴西方盟友提供的防空系統與飛彈以抵禦俄羅斯攻勢，但隨著中東戰火持續，全球對防護性武器的需求正在上升。

《路透》指出，西方軍工生產速度與戰場消耗率的落差，正引發外界對武器供應穩定性的關注，顯示其供應鏈在多線戰爭壓力下正承受嚴峻考驗。

