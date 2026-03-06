強化中東防禦！英國向卡達增派4架戰鬥機 派遣直升機至塞浦路斯

英國將向卡達增派4架「颱風」戰鬥機，並向塞浦路斯派遣反無人機「野貓」直升機。圖為「颱風」戰鬥機。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國首相施凱爾5日宣布，在伊朗戰爭持續之際，英國將向卡達增派4架戰鬥機，並向塞浦路斯派遣反無人機「野貓」（Wildcat）直升機。

根據《歐洲新聞網》（Euro News）報導，施凱爾5日告訴記者，4架「颱風」（Typhoon）戰鬥機將加入英國在卡達的現有中隊，以加強英國在卡達和整個中東地區的防禦行動。

施凱爾指出，具備反無人機能力的「野貓」直升機也將部署到塞浦路斯。

在施凱爾宣布此決定前，英國位於塞浦路斯的軍事基地遭到襲擊。1架伊朗無人機2日攻擊位於塞浦路斯的阿克洛迪瑞（Akrotiri）空軍基地1個機庫。當天英國戰機還擊落另外2架無人機。

襲擊事件發生後，英國國防大臣希利（Akrotiri）抵達塞浦路斯。希利在X上發文稱「我們討論英國如何進一步加強防空力量，以維護我們共同的安全。」

值得注意的是，英國保守黨認為施凱爾中東地區資源調派速度過慢，並對此進行批評。施凱爾則堅稱，英國早在整個1月和2月就向中東地區調派戰鬥機、防空飛彈和先進雷達系統。

