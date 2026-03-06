比以色列還慘被伊朗針對 美售阿聯58億愛國者系統升級強化空防

雷神公司4日獲得一項價值1億8370萬美元（約新台幣58.2億元）的對外軍售合約，將為阿聯提供「愛國者」防空飛彈系統升級與維護支援。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國、以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，隨後伊朗開始瘋狂對鄰國發動攻擊，其中沒參戰的阿拉伯聯合大公國（阿聯）卻遭到伊朗逾千次攻擊，目前阿聯不滿擬參戰反擊伊朗，已考慮凍結伊朗資產。另一方面，雷神公司也獲得一項價值1億8370萬美元（約新台幣58.2億元）的對外軍售合約，將為阿聯提供「愛國者」防空飛彈系統升級與維護支援，以強化其攔截彈道飛彈、巡弋飛彈與無人機攻擊的能力，應對伊朗威脅。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美國戰爭部4日公布這項由美國陸軍與雷神公司簽訂的對外軍售案，內容包括硬體採購、系統安裝、檢查、後勤支援與計畫管理等項目。合約預計持續至2031年，顯示這是一項多年度維護與升級計畫，旨在提升系統戰力與可靠性。

請繼續往下閱讀...

報導指出，雖然合約未列出所有升級細節，但其內容屬於典型的「愛國者」系統現代化維護方案，透過硬體更新與整合服務，確保防空飛彈連維持最新配置並降低系統停機時間。

報導指出，在波斯灣地區安全情勢持續緊張的背景下，伊朗近年展現以彈道飛彈與自殺無人機進行聯合攻擊的能力，並多次威脅荷姆茲海峽的航運安全。

阿聯目前主要使用PAC-2 GEM-T與PAC-3系列攔截飛彈。PAC-2採破片殺傷彈頭，可攔截飛機與巡弋飛彈；PAC-3則採直接撞擊方式摧毀彈道飛彈彈頭，並透過主動導引與高機動控制系統提升攔截成功率。

阿聯過去已多次購買美製防空系統。2019年美國政府曾批准向阿聯出售最多452枚PAC-3 MSE攔截飛彈，而在2022年葉門胡塞武裝向阿聯發射彈道飛彈時，阿聯也曾使用愛國者系統攔截。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法