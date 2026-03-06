以色列要開始用JLTV 與美國簽署首份數十輛採購協議價值8.2億

色列國防部5日宣布，已與美國簽署首份「聯合輕型戰術車」（JLTV）採購協議，金額約2600萬美元（約新台幣8.2億元），將採購數十輛JLTV裝甲戰術車。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以色列國防部5日宣布，已與美國簽署首份「聯合輕型戰術車」（JLTV）採購協議，金額約2600萬美元（約新台幣8.2億元），將採購數十輛JLTV裝甲戰術車，以提升以色列國防軍地面部隊的機動能力，並逐步取代2000多輛老舊悍馬車隊。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這項採購計畫也是以色列陸軍現代化的一部分。美國今年1月已批准對以色列出售最多3250輛JLTV與相關系統的對外軍售案，總價值約19.8億美元。該合約由以色列國防部駐美代表團完成簽署，內容包含車輛採購、維修與後勤支援。以色列目前仍運作超過2000輛悍馬車，JLTV將提供更高的防護能力、載重能力與越野機動性能。

請繼續往下閱讀...

JLTV由AM General公司生產，負責包含車輛整合、訓練與後勤支援等服務。該車型共有多種任務版本，包括運輸型、重武器載具型、近戰武器載具型與通用型，可搭載遙控武器站、機槍與反裝甲武器等裝備。

以色列早在2023年底已透過美方渠道接收首批75輛JLTV，之後也透過商業採購取得更多車輛，到2024年已有部分JLTV投入部隊服役。JLTV未來將逐步取代悍馬與M113裝甲運兵車，並部署於傘兵旅與幼獅旅（步兵旅）等機動部隊，以提升在城市與複雜地形中的機動作戰能力。

JLTV最初是為解決伊拉克與阿富汗戰爭中輕型戰術車防護不足的問題而研發，車體採用抗爆設計、獨立懸吊系統並搭載模組化裝甲，但又能比防地雷反伏擊車（MRAP）更小更輕。該車搭載6.6公升渦輪增壓柴油引擎，輸出約400匹馬力，最高時速約110公里，作戰續航力約480公里。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法