軍情動態 > 國際軍情

RTX打造1公里「X光透視」掃描 夜晚、掩體隱藏威脅無所遁形

2026/03/06 14:14

RTX旗下BBN Technologies近期正研發一種新型軍用X光偵測技術，可將「透視」距離延伸至接近1公里，使操作人員能在全天24小時遠距離辨識車輛或建築物的內部隱藏物體。（圖取自RTX）RTX旗下BBN Technologies近期正研發一種新型軍用X光偵測技術，可將「透視」距離延伸至接近1公里，使操作人員能在全天24小時遠距離辨識車輛或建築物的內部隱藏物體。（圖取自RTX）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼光學、熱成像後，未來可能又有一種新的成像方法。美國軍工企業RTX旗下BBN Technologies近期正研發一種新型軍用X光偵測技術，可將「透視」距離延伸至接近1公里，使操作人員能在全天24小時遠距離辨識車輛或建築物的內部隱藏物體。

軍聞網站「NextGen Defense」報導，該技術由美國國防高等研究計畫署（DARPA）資助，屬於「X射線超遠距非成像分析」（XENA）計畫。研究團隊結合數學建模與影像分析演算法，透過大規模模擬測試，嘗試從微弱或失真的X光訊號中重建清晰影像。

報導指出，傳統X光掃描設備通常需要在近距離使用，因為距離增加會使訊號衰減並產生影像模糊與雜訊，限制了其在戰場上的實際應用範圍；新系統則利用演算法整合多個品質不佳的掃描結果，將多張模糊影像合成為清晰圖像，以突破距離限制。

若研發成功，該技術將使軍方能在遠距離偵測隱藏武器、車輛隱藏空間或建築結構弱點，提升部隊在高風險環境中的情報蒐集能力。

