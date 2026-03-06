藍版特別軍購瘋言亂語3項目根本「不存在」 執政黨發聲了、懶人包釋疑

今日民進黨於臉書發佈在野與政院版本的詳細比較懶人包。（圖取自民進黨臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國民黨立院黨團5日提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。國防部昨晚表示，國民黨版草案中有3項早已經於公務預算，不屬於特別條例範圍。今日民進黨也於臉書發佈在野與政院版本的詳細比較懶人包，指出在野版本刪除「台灣之盾」、「非紅供應鏈」、「C5ISR及AI輔助指管系統」等關鍵戰略目標，欠缺國防專業評估，預算更大幅縮減，並不符合台灣防衛需求。

民進黨今日於臉書表示，支持正版，才是真正挺國防。為了清楚比較差異，民進黨臉書粉專整理了國防特別預算條例的常見問答：

請繼續往下閱讀...

一、行政院版8年1.25兆元「國防特別預算條例」草案，內容有什麼？

民進黨表示，有2025年12月美國公布的8項軍售案，也有台灣之盾、AI智慧化攻防體系、非紅供應鏈，是彼此環環相扣的國防戰略轉型。特別預算除了用在軍購、商購、委製案及發展國內軍工產業外，也包括掩體、維修、人員訓練等費用。

二、什麼是台灣之盾、非紅供應鏈、C5ISR及AI輔助指管？

民進黨說明，台灣之盾是類似以色列、美國的先進防空系統，能夠分層防禦、高度感知、有效攔截。目前台灣的防空飛彈大多是「獨自運作」，我們必需要更完善的系統「整合」防禦，形成多層次的防空體系。

今日民進黨於臉書發佈在野與政院版本的詳細比較懶人包。（圖取自民進黨臉書）

​非紅供應鏈則是發展台灣軍工業，完全排除中國製造的供應鏈。有助於加強台美合作，從「單純買賣」變成「共同生產」（例如將彈藥生產線設在台灣，避免戰時海上被封鎖，或台美合作研發生產無人機）。

今日民進黨於臉書發佈在野與政院版本的詳細比較懶人包。（圖取自民進黨臉書）

C5ISR及AI輔助指管則包含指揮、管制、通訊、電腦、網路、情報、監視、偵察，是先進國家建立現代指揮鏈的基準，達成「情報跟戰場圖像共享」，接戰指令更快速的利用自動化系統，指定給特定的單位，發揮更好的作戰效率。

民進黨並強調，這些關鍵目標，在野黨的版本完全沒有。

今日民進黨於臉書發佈在野與政院版本的詳細比較懶人包。（圖取自民進黨臉書）

三、為什麼要分成8年？

​民進黨回應，8年1.25兆元是國防部與美方共同研議。配合國際軍購的跨年度特性，維持穩定性，同時因為提前規畫分期付款，避免排擠民生預算。雖然分成8年，但還是會依規定逐年審計，確保執行進度可受監督。

今日民進黨於臉書發佈在野與政院版本的詳細比較懶人包。（圖取自民進黨臉書）

四、之前買的武器交貨了嗎？

民進黨指出，對美23項重要軍購，其中20項正常執行、甚至進度超前。暫時延遲的3項軍購（F-16V戰機等）因供應鏈中斷、原物料短缺而延遲，正加速進行中。而軍購是採取類似預售屋方式，照進度付款，「不會」付了錢卻沒拿到裝備。

今日民進黨於臉書發佈在野與政院版本的詳細比較懶人包。（圖取自民進黨臉書）

五、為什麼這麼多「機密」？

民進黨說，美國的軍售制度規定，在美國政府「知會國會」前，必須列為機密。因此除了已公布的項目外，目前還在研議的4項軍購，和未來其他台美合作項目，暫時是機密事項。雖然是機密，還是要依法審查，立法院會透過「秘密會議」來充分監督；民進黨反問，而且大家應該不會想全面公開，讓中國徹底瞭解台灣的國防細節，對吧？

今日民進黨於臉書發佈在野與政院版本的詳細比較懶人包。（圖取自民進黨臉書）

六、除了對外採購武器，把預算花在國內廠商，會不會變「圖利」？

民進黨表示，8年的長期訂單加上非紅供應鏈，才有誘因吸引投資、擴大研發與製造的規模，進而帶動國內無人機產業。而特別預算帶動的投資，預估能創造4000億元產值、9萬個工作機會，活絡台灣經濟！民進黨進一步強調，如果有違法行為，逃不過檢調、司法的追查！

今日民進黨於臉書發佈在野與政院版本的詳細比較懶人包。（圖取自民進黨臉書）

今日民進黨於臉書發佈在野與政院版本的詳細比較懶人包。（圖取自民進黨臉書）​

七、在野黨版本做不到嗎？​

民進黨說，是！行政院的版本，來自台美國防專業單位共同研議，在野黨的版本未考量作戰需求及建案作業程序，強推結果可能造成國防部無法執行！民進黨進一步表示，沒有台灣之盾、非紅供應鏈、C5ISR指管系統，也刪除了彈藥庫、保修等必要預算，就好像買了車子卻沒電池、不保養、不裝導航，這樣車子還能開嗎？民進黨強調：國防需要謹慎的專業評估，胡亂刪除可能造成戰力破口，擴大中國對台灣的威脅，並不符合目前的防禦需求！行政院版具備國防部的專業考量，是最能有效提升國防戰力的版本！請大家一起分享，相信專業、支持正版，才是真正挺國防！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法