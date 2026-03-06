獨家》共機「熄火」7天突回歸！罕見溫柔喊話美機

共機擾台近期減少。資料照。（國防部提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中東戰火持續蔓延之際，台海空域過去一週卻出現了罕見的靜謐。引起外界揣測是否與即將到來的「習川會」政治氣氛有關。然而，這份寧靜在今日打破，軍事迷再度記錄到共機現蹤，與美國軍機對話時，口氣一改過往的生硬強硬，顯得相當「溫柔」，但在海域徘徊的共艦仍死性不改，持續對美機廣播自稱「中國台灣」，挑釁意味濃厚。

根據軍事粉專「TaiwanAdiz」今日記錄到的空中廣播內容，中共空軍以英文對美機宣稱，美機已進入中國鄰接區空域，要求其遵守國際法並遠離。這段廣播雖然內容依舊是宣示主權，但語速緩慢且語調平穩，被軍事迷形容為具備一種罕見的「柔情感」；隨後，美軍也以英文強硬回覆，強調其正在國際空域進行合法的軍事活動，並行使國際法賦予的權利，顧及各國權利與義務。這種在空中相對客氣的「溫柔驅離」，與過去動輒咆哮的口吻大相徑庭，引發軍事分析家的多方解讀。

相較於空中的「柔情」，海面上的中共海軍顯然依舊維持其戰狼本色。在另一段側錄到的海面頻道中，中共艦艇以中文對美機發出嚴厲警告，宣稱美機已進入「中國台灣」空海域，甚至指責其威脅到我方艦艇安全，要求立即轉向遠離。

軍事粉專「TaiwanAdiz」認為，共機在長時間「熄火」後突然現蹤，且刻意在廣播語氣上做出調整，可能是在測試美軍反應，同時也在為高層對話鋪墊籌碼。面對中共不斷變換的騷擾手段，台灣軍方與國際盟友的聯動觀察將成為後續關注的重點。

