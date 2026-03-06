退役上校接教召令從國外返台報到 還代表公司捐贈10萬元敬軍款

退伍之後在國外擔任跨國集團子公司副總的備役上校張耀寬，在接獲教召令後，不僅向公司請假，返台參加教召，更代表企業捐贈10萬元敬軍款，以實際行動展現軍人「愛國」DNA的精神與特質。（圖：取自後備指揮部臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕後備軍人接到教召令的心情每人都不相同，近年也有多位備役上校級軍官接獲教召令之後，放下手邊工作踴躍參與教召任務，還有退伍之後在國外擔任跨國集團子公司副總經理的備役上校，不僅向公司請假，返台參加教召，更代表企業捐贈10萬元敬軍款，以實際行動展現軍人「愛國」DNA的精神與特質。

國防部今年起全面實施為期14天的新制教召，以往就有多位上校級的備役軍官接到教召令，也有許多令人致敬的事蹟出現，充分展示退伍軍人的愛國心。

全動署後備指揮部今天指出，畢業於政戰學校（現為國防大學政戰學院）79年班的張耀寬備役上校，儘管民國107年退伍後，即前往國外工作，並擔任跨國集團子公司的副總經理要職，但他收到教召令後就向公司請假，放下手邊工作返台參加教召。

後備指揮部在114年南投縣後備軍人晉任表揚典禮中，頒贈張耀寬先生「後備軍人楷模」獎項，感謝他對國防事務的支持。（圖：取自後備指揮部臉書專頁）

張耀寬曾擔任中部地區後備指揮部政戰主任及後備指揮部保防組長等職務，本身與「後備動員」就有很深的淵源。 因此，他在收到教召令後，即於民國113年4月間，前往南投縣後備旅報到，擔任政戰主任一職，協助單位執行教召期間的政戰實務工作，並積極掌握召員心緒狀況，近一步建立對全民國防的支持與認同。

張耀寬表示，教召的重點在於「幹部練指揮，士兵練技能」，讓召員們在退伍多年後，重新穿上軍服，實施專長複訓，並且透過經驗傳承，將不同時期的訓練作法融會貫通。 最重要的是能把自己過往服役期間豐富的經驗，傳承給現役幹部，同時透過教育召集訓練，讓大家返回迷彩生活，回憶當年為了團隊、國家攜手打拚的歲月，重新喚醒深埋內心的「軍人魂」，以曾經身為國軍的一分子為榮、為傲。

值得一提的是，張耀寬先生在教召期間，不僅參與訓練，更親眼見證後備官兵與接訓幹部對後備動員事務的重視，除了課前整備、課後檢討，還有過程中的各項狀況的掌握與應變處置令他印象深刻，也因此特別向公司長官報告，並獲允捐贈十萬元敬軍款，贈與南投縣後備旅，犒慰官兵同仁執行任務、守護家園的辛勤付出。

後備指揮部在114年南投縣後備軍人晉任表揚典禮中，頒贈張耀寬先生「後備軍人楷模」獎項，感謝他對國防事務的支持，充分展現「軍民齊心、守護家園」的精神。

