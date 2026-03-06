台版「女武神」有譜！中科院規劃與美商合作IDF戰機「忠誠僚機」

美國在去年10月公布新的全球性指導方針，加速評估程序及技術釋出的可行性，以利包括台灣在內的防衛夥伴取得相關技術。學者拋可擴大合作，考慮爭取如XQ-58「女武神」無人戰鬥機（見圖）這類AI「忠誠僚機」，搭配現役戰機守住台海制海制空權。（資料照，取自美軍DIVDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕繼與美商Kratos公司合作丶將MQM-178無人靶機改裝為攻擊航程可達1000公里的「勁蜂四型」攻擊型無人機，中科院與美商Kratos公司展開更深一層的合作，目標是打造台版的「女武神」忠誠僚機，未來可與精進版的國造IDF戰機搭配執行任務。

忠誠僚機（Loyal Wingman）是一種無人且具高度自主能力的新形態作戰飛機，設計目的是與有人駕駛的戰機協同作戰，擔任「伴飛」「僚機」角色，提升整體戰力並降低人員傷亡風險。目前包括美國丶澳洲丶日本丶南韓及中國等等，都在進行「忠誠僚機」的研發與測試，其中，最為知名且討論度相當高的，就是由 Kratos 研發的XQ-58A「女武神」（Valkyrie），是早期最具知名度的原型機，強調低成本與匿蹤性能。

中科院及美商Kratos公司在今年2月6日同步宣佈，攻擊航程可達1000公里的「勁蜂四型」攻擊型無人機，已在美國通過整合測試，將在台灣進行量產。而美商Kratos公司當天公佈的廠房展示測試機照片其實大有玄機，照片中前方紅色物體即為Kratos和中科院團隊合作研改的新型勁蜂四型無人機，後方體型更大的無人機，就是Kratos公司的XQ-58A Valkyrie「女武神」無人機。（圖：取自Kratos官網）

軍政人士今天指出，中科院在與Kratos公司先前在洽談合作時，Kratos公司展現極大的發展空間，並透露該公司旗下研發丶測試的各種機型，不保留丶不藏私，都可與台灣中科院合作，中科院對於發展台灣版本的忠誠僚機計畫本來就有濃厚興趣，這項新一波合作計畫成真的可能性極高。

另據指出，在打造台版「女武神」忠誠僚機的規劃上，機體規劃直接採用Kratos公司的XQ-58A「女武神」（Valkyrie）機體，動力系統則是與IDF戰機同款的F124發動機（美軍編號為：TFE-1042-70）發動機，並安裝自行研發的空載型AESA主動相列雷達系統、紅外線偵測系統，另將技術引進高階AI導控技術，發揮有人機與無人機之間的作戰任務搭配功能。

美軍陸戰隊F-35B戰機（上），與XQ-58A「女武神」協同作戰無人機（下）實施編隊測試的實際情形。（諾斯洛普．格魯曼官網）

