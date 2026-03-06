3700公里補給線全靠無人船 美DIU徵集新船建海上自動補給線

美國五角大廈正尋求開發一種新型無人補給船，可在無船員情況下長距離跨越大洋運送軍事物資，提升戰場後勤補給能力以及確保登陸遠征部隊戰力。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國五角大廈正尋求開發一種新型無人補給船，可在無船員情況下長距離跨越大洋運送軍事物資，提升戰場後勤補給能力以及確保登陸遠征部隊戰力。

軍聞網站「NextGen Defense」報導，美國國防部透過國防創新單位（DIU）發布採購需求諮詢，開放美國企業與國際合作夥伴參與投標，徵求可運載約1萬8000磅（約8165公斤）貨物的無人船設計，運輸內容包括散裝貨物、液體與各類軍事補給品，廠商須在3月16日前提交設計提案，180天內就要交付原型船。

根據需求，新型無人補給船須能在無人情況下自主航行超過4天，航程達到2000海里（約3704公里），航速至少12節，並能在惡劣海況與狹窄水道中航行，同時允許操作人員在離港或靠港等關鍵階段進行遠端操控，以支援遠距離補給任務。

報導指出，為降低在敵對環境中的暴露風險，五角大廈也要求船體採低外形設計，以減少被敵方偵測的機率。五角大廈表示，企業在獲得合約後須於180天內交付原型船，評估重點包括作戰準備度、任務適應能力以及支援高強度海上行動的能力。

