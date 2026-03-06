自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

3700公里補給線全靠無人船 美DIU徵集新船建海上自動補給線

2026/03/06 14:32

美國五角大廈正尋求開發一種新型無人補給船，可在無船員情況下長距離跨越大洋運送軍事物資，提升戰場後勤補給能力以及確保登陸遠征部隊戰力。（DVIDS）美國五角大廈正尋求開發一種新型無人補給船，可在無船員情況下長距離跨越大洋運送軍事物資，提升戰場後勤補給能力以及確保登陸遠征部隊戰力。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國五角大廈正尋求開發一種新型無人補給船，可在無船員情況下長距離跨越大洋運送軍事物資，提升戰場後勤補給能力以及確保登陸遠征部隊戰力。

軍聞網站「NextGen Defense」報導，美國國防部透過國防創新單位（DIU）發布採購需求諮詢，開放美國企業與國際合作夥伴參與投標，徵求可運載約1萬8000磅（約8165公斤）貨物的無人船設計，運輸內容包括散裝貨物、液體與各類軍事補給品，廠商須在3月16日前提交設計提案，180天內就要交付原型船。

根據需求，新型無人補給船須能在無人情況下自主航行超過4天，航程達到2000海里（約3704公里），航速至少12節，並能在惡劣海況與狹窄水道中航行，同時允許操作人員在離港或靠港等關鍵階段進行遠端操控，以支援遠距離補給任務。

報導指出，為降低在敵對環境中的暴露風險，五角大廈也要求船體採低外形設計，以減少被敵方偵測的機率。五角大廈表示，企業在獲得合約後須於180天內交付原型船，評估重點包括作戰準備度、任務適應能力以及支援高強度海上行動的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中