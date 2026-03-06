美軍3架MQ-9死神無人機傳遭擊落 卡達疑似誤擊其中1架

美軍MQ-9「死神」無人機（MQ-9 Reaper）。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國官員近日受訪時證實，自美軍對伊朗展開軍事行動以來，近日有3架MQ-9「死神」（Reaper）無人機被擊落，其中一架疑似遭卡達防空系統誤擊，目前相關的資訊與細節仍在調查中。

綜合外媒報導，美方官員向哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）透露，美軍其中一架MQ-9無人機墜落在伊朗沿海海域附近；另一架則被認為是在卡達上空執行任務時，遭卡達防空部隊誤判為敵方目標擊落，屬於「友軍誤擊」事件。

美方官員強調，目前尚不清楚另外幾架無人機是被哪一方擊落，也不確定具體發生地點與作戰情況，相關損失仍在調查釐清。

MQ-9「死神」無人機是美軍重要的長航時攻擊與偵察平台，廣泛用於中東地區的監視與精準打擊任務，每架造價約3400萬美元（約新台幣10億元）。

