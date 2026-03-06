空軍關鍵設施傳有安全漏洞 急找中科院補強

前總統蔡英文曾視導空軍作戰指揮部，並在空管中心與執行任務中的F16飛行員通話。（圖：取自總統網站）。

上稿時間：03-06 15:34:30

更新時間：03-06 18:00:00（內文數字更新）

〔記者羅添斌／台北報導〕國家軍事丶政府關鍵設是發揮安全靭性的重要單位，行政院國土安全辦公室及相關安全部門會針各軍公關鍵設施進行安全防護指導及評估，據軍政人士今天透露，空軍作戰指揮部的部分關鍵設施就被評為安全防護不足，要儘早補強，空軍司令部本週已用「關鍵設施改善強化方案」為名，緊急請中科院進行補強。

空軍作戰指揮部下轄13個一級單位暨JAOC（聯合空中作戰指揮中心）一個任務編組，另直轄「戰管聯隊」、「通航資聯隊」、「氣象聯隊」等三個作戰勤務支援單位。主要職掌為負責台海空中作戰的規劃與指揮管制，並督導執行戰術任務，研析剋敵之戰術戰法，發揮自動化防空系統功能，管制國軍防空武器系統，遂行防空任務及支援友軍作戰，進而確保台海空優，鞏固台澎金馬安全。

為有效監控共機活動，因應各階段戰備需求，作戰指揮部先於民國68年完成戰管自動化防空系統，嗣於民國83年8月12日啟用戰管「強網系統」擔負戰備，此期間為配合國軍二代兵力整建，按計畫、分階段執行系統能量擴充與功能精進，有效掌控戰情。

中科院在去年的國防航太展期間，展示了下一代智慧警監系統，整合可見光攝影機、紅外線攝影機及雷射測距等多模感測器。（圖取自中科院）

根據國防部在本週發佈的決標公告顯示，空軍司令部已在二月底委託中科院執行「關鍵設施改善強化方案」，金額達到2680萬元，並律定要在116年的10月中旬以前完成。

至於此事是否與中科院在各軍事營區設置的智慧型警監系統有關，還是涉及關鍵設施其他系統有安全防護設置的缺漏與不足，軍方則未做評論。

