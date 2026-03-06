限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中東局勢升溫 美韓討論愛國者部署
因應伊朗戰爭，美韓軍方正討論將重新部署部分在南韓的「愛國者」飛彈防禦系統。（法新社）
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓外交部長趙顯今（6）日回應媒體報導，稱因應伊朗戰爭，美韓軍方正討論將重新部署部分在南韓的「愛國者」飛彈防禦系統。
根據《路透》報導，此前有南韓媒體聲稱，部分美國「愛國者」飛彈攔截系統已從南韓其他地點轉移至首爾以南平澤市的烏山空軍基地，準備重新部署至中東。美國大型軍用運輸機已飛抵烏山空軍基地，以搬運這些防禦系統。
請繼續往下閱讀...
當被記者問及美國是否計畫很快將「愛國者」飛彈部署到對伊朗衝突時，趙顯稱無法置評。
趙顯指出，南韓尚未收到美國任何軍事協助請求。美國總統川普曾說，他將接受任何國家在伊朗問題上的協助。
駐韓美軍表示，出於作戰安全考慮，不對具體軍事能力或資產的調動、轉移或潛在重新部署發表評論。
南韓駐紮大量美軍，共同防禦擁有核武的北韓。南韓約有2萬8500名美軍士兵和地對空防禦系統，包括「愛國者」飛彈攔截系統。