軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

因應歐洲戰場需要 德擬採購500套MARS 3系統 整合多種彈藥執行打擊

2026/03/06 16:23

德國已計畫向KNDS集團採購500套MARS 3多用途發射系統，其中有半數將交給北約來調度運用，藉由這套可以整合多種彈藥執行打擊任務的特性，以強化武裝部隊的長程打擊能量。（圖：KNDS）德國已計畫向KNDS集團採購500套MARS 3多用途發射系統，其中有半數將交給北約來調度運用，藉由這套可以整合多種彈藥執行打擊任務的特性，以強化武裝部隊的長程打擊能量。（圖：KNDS）

〔記者羅添斌／台北報導〕俄烏戰爭以及美以聯手打擊伊朗的戰事，讓歐洲國家驚覺他們自己的防衛策略丶彈藥數量與運用上的嚴重不足，德國已計畫向KNDS集團採購500套MARS 3多用途發射系統，其中有半數將交給北約來調度運用，藉由這套可以整合多種彈藥執行打擊任務的特性，以強化武裝部隊的長程打擊能量。

「EuroPULS/MARS 3」是以色列Elbit公司開發的PULS（多用途通用發射系統）歐洲版本，由德國KNDS進行改良。其核心設計理念，就是能從單一發射器上，發射多種不同級別的長程火箭彈丶飛彈，甚至是原本設計以海基為主的「海軍打擊飛彈」（NSM），被視為德軍現役MARS系統的潛在後繼者。

MARS 3系統為歐洲作戰需求量身打造

歐洲（北約成員國）國家很多，各國採用的武器系統及彈藥也都不同，一旦面臨作戰需要時，會由北約調度相關國家的彈藥及發射系統來支援，而MARS 3系統就是採用開放式架構的火控系統與模組化發射架，可整合多種彈藥執行多元打擊任務。

德國KNDS公司的MARS 3火箭系統，去年7月成功發射一枚「海軍打擊飛彈」（NSM）。此次試射驗證了將陸基火箭平台，轉化為具備跨域反艦能力的「模組化戰術中樞」可能性。（圖：KNDS）德國KNDS公司的MARS 3火箭系統，去年7月成功發射一枚「海軍打擊飛彈」（NSM）。此次試射驗證了將陸基火箭平台，轉化為具備跨域反艦能力的「模組化戰術中樞」可能性。（圖：KNDS）

依據KNDS集團先前的說明，除原始設計的多管火箭外，還能搭載發射「海軍打擊飛彈」（NSM）、MBDA公司的「遠距多領域多功能效應運具」（RCM²），以及「聯合火力支援飛彈」（JFS-M）等研發中的新銳彈藥。此外，MARS 3亦可整合8×8重型戰術卡車等不同車輛底盤，發揚卓越的機動性和作戰靈活性。

去年7月，德國KNDS、以色列Elbit與挪威Kongsberg三家軍工巨頭，就在挪威成功地將海基的「海軍打擊飛彈」（NSM），透過陸基的「EuroPULS/MARS 3」火箭系統發射，驗證了將陸基火箭系統轉化為強大岸防平台的可能性。

