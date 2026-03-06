神神祕祕的軍方「預醫所」 鍾樹明上將：先期預防比事後處理更重要

鍾樹明上將今天在軍醫局、國防醫學大學相關人員陪同下，前往國防醫學大學預防醫學研究所，聽取任務簡報，瞭解預防醫學研究工作及系統建案情況。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方的預防醫學研究所，是國內唯一擁有P4生物安全等級頂尖實驗室的單位，長期披上神祕的面紗，國防部副部長鍾樹明上將今日視導預醫所等北部醫學單位時指出，「先期的預防，比事後的處理更為重要」，他要求單位應建立完整的風險管控機制，針對各種可能情境預先規劃防制作為。

鍾樹明上將今天是在軍醫局、國防醫學大學相關人員陪同下，前往國防醫學大學預防醫學研究所，聽取任務簡報，瞭解預防醫學研究工作及系統建案情況。鍾副部長表示，研究單位在平時與戰時都肩負重要任務，除要關注新興傳染病等公共衛生威脅，也應持續掌握相關發展趨勢，並落實策略、人才培育與設施建置的推動，透過定期檢核機制，讓各項計畫依期推進。

鍾副部長期勉單位持續精進專業能量。（圖：軍聞社提供）

他並表示，預醫所營區範圍廣大，應善用科技設備提升安全防護能力，以科技取代人力，整合警監與消防系統，並透過中央監控室即時掌握營區狀況，防範不預期侵入情形。此外，要透過營安演練與漢光實兵演習設計想定狀況，強化應變能力，各項工程與實驗室運作要依法行政、依契約辦理，並整合採購與法律等單位共同檢討處理，從人員、環境與設備面向強化風險管控，建立「事前預防、事中處置、事後應變」的完整SOP。

鍾副部長也提醒，預醫所位處山區環境，邊坡土地安全更要特別重視，應持續強化防災整備，防範土石流等天然災害對營區造成威脅，土石流往往在瞬間發生、反應時間有限，因此平時就要做好風險評估與防護措施，確保營區整體安全。

