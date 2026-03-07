美伊戰雲密佈！「星光部隊」大舉現蹤恆春山區 演訓強度引發地方熱議

「星光部隊」大舉現蹤恆春山區。（民眾提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近期美伊戰爭局勢持續升溫，中東地區煙硝味瀰漫，這股國際地緣政治的緊繃氣氛，似乎也吹向了台灣「國境之南」。連日來，恆春半島居民直擊大批新加坡「星光部隊」士官兵與標誌性的「右駕」軍車，密集出沒於山區演訓場地，相較於過往，此次演訓規模與頻率明顯提升，在國際局勢動盪之際，格外引發地方民眾與軍事迷的高度關注。

年初雖曾有傳言指星方因台海風險考量可能撤離，但從近日恆春半島繁忙的軍演現況來看，這類傳聞早已隨風而散。取而代之的，是山區小徑間頻繁往返的綠色軍卡，以及士官兵們頂著恆春烈日、嚴謹執行戰訓任務的身影。地方居民觀察到，這幾日部隊移動的頻率極高，從三軍聯訓基地到周邊山區演習場，都能見到星國軍人低調卻迅速的身影。

對於這波大規模現身，軍事粉專「taiwanadiz」分析，全球戰略環境變動，美伊戰爭的後續效應牽動國際盟友間的軍事整備，星光部隊在恆春長年建立的「訓練慣性」與地貌適應力，是其戰鬥力維持的關鍵。即便國際情勢詭譎，台星之間深厚的軍事默契依然穩健，甚至在外部壓力下更顯出戰訓的重要性。

軍事粉專「taiwanadiz」指出，對恆春人而言，這些異國軍人與獨特的右駕車輛，早已是生活的一部分。雖然演訓帶來的引擎聲與交管偶有不便，但在美伊戰雲密佈的此刻，山區中那抹熟悉的「星光」身影，反而成了台星軍事交流未曾中斷的最強力佐證。

