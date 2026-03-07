F/A-18不只能擊落F-15E！ 美整合「黑鬍子」飛彈800公里外5倍音速

美國國防新創公司Castelion為其「黑鬍子」（Blackbeard）極音速武器計畫，所進行的測試載具飛行畫面。（圖：Castelion Corporation）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕科威特1架F/A-18近日誤擊3架F-15E，凸顯F/A-18及其搭載飛彈性能的強大。另一方面，美新創公司Castelion近日證實，美國海軍整合F/A-18E/F戰機與「黑鬍子」極音速飛彈，「黑鬍子」不僅具快速生產、成本效益特性，還能從800公里外以極音速5馬赫飛行，進一步強化F/A-18E/F戰力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，Castelion公司3日證實，2月下旬與美海軍簽署價值近5000萬美元（約新臺幣15.8億元）合約，推動空射版「黑鬍子」研發工作，目標是在2027年11月前，從原型發展至「早期作戰能力」（EOC）標準。合約包含「黑鬍子」與F/A-18戰機整合計畫，以拓展美海軍極音速武器載臺與投射彈性。

Castelion並未公布「黑鬍子」性能參數，但早期飛行測試時速度就已達4馬赫，並且其設計為極音速武器，因此速度預計達5馬赫，陸射版射程上看800公里。由於「黑鬍子」在研發之初，就將快速大規模生產列為設計重點，預計新工廠能年產數千枚飛彈，因此可幫助用戶以更具經濟效益的方式，迅速建構打擊能量。

報導指出，這個概念核心在於利用導引頭對移動或加固目標進行精確打擊，同時保持與現有火控系統的兼容性。「黑鬍子」飛彈目標將提供「精確打擊飛彈增程4」（Precision Strike Missile Increment 4）計畫能力的約80%，而生產成本則要顯著降低。

「黑鬍子」與「海馬士」整合

Castelion先前已獲得美陸軍合約，持續研發「黑鬍子」，並將與現有多管火箭彈箱整合，使其可由M270「多管火箭發射系統」（MLRS）、M142「海馬士」多管火箭系統等搭載與發射；現在將藉美海軍合約發展空射版，並同步研發艦射版「黑鬍子」，拓展多領域極音速打擊能量。

