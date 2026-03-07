「見證者」變形版不斷出反無人機也像它 美捷推TALOS攔截率達9成

圖為噴射動力版本的「TALOS-J」。（圖取自X@DylanMalyasov）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕伊朗「見證者」自殺無人機改變戰場格局，各國紛紛推出本土化三角翼版本的「見證者」無人機。自美國以盧卡斯（LUCAS）無人機參與對伊朗打擊行動後，美國「AdlerAerospace」公司與捷克「TRL Drones」公司合作，推出噴射動力的「TALOS-J」，以及電動版本「TALOS-E」反無人機系統（C-UAS），汲取烏俄戰爭經驗採用固定翼設計，提供攔截無人機新解方。

軍聞網站「Defence Blog」報導，「AdlerAerospace」執行長兼董事長梅亞指出，與合作夥伴結合各自所長，並整合烏克蘭戰場上的無人機操作經驗，透過固定翼設計，進一步提升速度與飛行高度、延展作戰範圍，讓防禦者擁有更多反應時間。

「AdlerAerospace」表示，採用固定翼可以有更高的攔截速度、更寬廣的作戰範圍、更長的續航時間，以及在更遠距離上對移動目標更佳的打擊性能，這些特性可縮短操作人員在面對密集無人機攻擊時的決策時間。其具備攔截較大型的第2類與第3類無人機能力，能夠抗衡伊朗「見證者」系統等自殺無人機威脅。

梅亞說明，「TALOS」系列可在操作員的監督下，透過AI自主運作，具強大抗干擾能力。飛行初期依賴雷達引導與網路化感測器數據，持續更新攔截路線；到了末段，則由機載精密感測器接手，同時保持操作員的決策權限。預估具87%至92%攔截成功率。

噴射動力的「TALOS-J」最高時速超過500公里，作戰距離200公里，飛行高度達4500公尺；電動版本「TALOS-E」時速則達270公里，作戰距離60公里，飛行時間約10至15分鐘。

梅亞指出，「TALOS-J」和「TALOS-E」專為實戰打造，能夠應對不同目標，且能減少防空飛彈的消耗，並與現有防空系統達成互補，實現分層防禦概念。

圖為電動版本「TALOS-E」。（圖取自X@DylanMalyasov）

