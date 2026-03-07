反輻射飛彈不夠用 除了SiAW美空軍鼓勵公司開發其他同等級飛彈

美國空軍一架F-16戰機進行新型「防區內攻擊武器」（SiAW）的分離測試。（圖取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕反輻射飛彈專門對付電磁訊號發射來源，包含雷達、通訊設備都會發出電磁波，不只打雷達，只要輻射源都能追蹤與打擊。此攻擊特性在現代戰爭中需求大增，美空軍4日發布公告，向各公司徵詢希望能找到一種與諾格開發中的防區內攻擊武器（SiAW）性能相似或更好的飛彈。SiAW的開發則源自於AGM-88反輻射飛彈。

軍聞網站《Air & Space Forces Magazine》報導，SiAW是由諾格研製的超音速空對地飛彈，主要用於壓制敵方防空系統並打擊高價值與可移動目標。SiAW預計整合於F-35、F-16、F-47戰機以及B-21匿蹤轟炸機，設計基於AARGM-ER反輻射飛彈，而AARGM-ER又源自AGM-88高速反輻射飛彈。AARGM-ER速度約可達4馬赫，射程約290公里，而SiAW預計具備更高速度與更遠射程。

報導指出，美國空軍2022年啟動SiAW計畫，並在2023年選定諾斯洛普格魯曼為主承包商，計畫價值約7.05億美元，預計於2026年正式部署。該公司已於2024年完成首枚測試飛彈交付，並在F-16戰機上完成分離測試。諾格表示，該飛彈目標在填補2025年及未來威脅造成的空白。

此外，去年的大而美法案中，也為該計畫增產注入約3.25億美元資金，但目前尚不清楚美空軍是否會尋找其他廠商來增加產量。

報導說，儘管SiAW是一種反輻射飛彈，但與AGM-88一樣，美國空軍預計該武器將打擊各種目標。包括指揮控制站、彈道飛彈和巡航飛彈發射器、GPS干擾系統、反衛星系統以及其他高價值或逃逸目標。

報導進一步指出，SiAW最初的招標公告要求各公司提供假設產量為500枚、1000枚和1500枚時的平均單價，最近的公告則尋求年產600枚飛彈的供應商。

專家指出，這種飛彈對未來戰場相當重要。由於其速度較快，可在數分鐘內攻擊移動目標，而亞音速巡弋飛彈可能需要半小時以上才能抵達目標。

此外，SiAW體積較小，可放入匿蹤戰機內部武器艙，避免在機外掛載武器而降低匿蹤性能，同時也能增加每次出擊可攜帶的飛彈數量。

空軍高層官員表示，他們計劃將SiAW飛彈系統打造為大規模採購項目，採購數千套設備並定期進行技術升級，另外也有出口的可能。

