美方增售海馬士系統發價書已給台灣 為什麼會令老共跳腳？

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長顧立雄本週證實，美國已將增售82套「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭系統的發價書送交我國，連同既有採購案的數量，台灣海馬士總量將達到驚人的111套，成為全球部署密度最高的區域之一，射程300公里的戰術飛彈，數量更將衝破500枚，由於具有源頭打擊能力，引發北京方面高度焦慮與強烈反彈。

三階段採購海馬士系統 全案總價達到1545億元

依據軍方說明，我國採購海馬士系統分為三個階段進行，第一、二階段（合計29套）：金額約台幣270.66億元。包含29套發射系統、84枚M57戰術飛彈（ATACMS）及864枚精準火箭。

此次要增購的為第三階段，金額約 40.5 億美元（折合約 新台幣 1,275 億元）。項目包含 82 套發射系統、420 枚 M57 戰術飛彈（ATACMS）及超過 1,200 枚精準導引火箭。

最令解放軍寢食難安的，是配套採購的 M57 陸軍戰術飛彈（ATACMS）。全案總計將為國軍提供超過 500 枚 具備跨海打擊能力的戰術飛彈，以及超過 2,000 枚精準導引火箭。

老共為何跳腳？三大戰術優勢直戳痛點

面對台灣大規模部署海馬士，中國軍方多次重申反對。中方之所以「跳腳」，主因在於海馬士徹底改變了台海的戰略天秤，這項購案不只出售射程300公里的戰術飛彈，還預留了射程可達500公里的精準打擊飛彈（Precision Strike Missile，PrSM）的發展空間，更令老共氣急敗壞。

美軍動用海馬士多管火箭系統，發射ATACMS飛彈打擊伊朗。（取自美軍中央司令部X）

「源頭打擊」覆蓋沿海要地：

111套的海馬士系統，將在全台部署，在本島部署時，300公里射程的戰術飛彈，其打擊範圍就能達到中國沿海城市，若國軍將海馬士前進部署於澎湖或東引，射程將直接覆蓋福建福州、寧德，甚至浙江、廣東等地的軍事港口與機場。解放軍的登陸船團在出港初期，就可能面臨 500 枚戰術飛彈的精準狙擊，沿海機場丶基地也在我方打擊範圍之內。

「打完就跑」的生存能力：

海馬士具備極高的機動性，能在發射後 1 分鐘內撤離現場。這種「冷啟動、快撤離」的特性，讓解放軍昂貴的偵察與反制系統難以鎖定。

「火力取代兵力」的不對稱戰略： 111 套發射車構成的「火力牆」，能以低成本、高效能的方式抵銷解放軍的數量優勢。這代表台灣正從單純的防守轉型為具備「反擊實力」，大幅拉高了武統的代價與失敗率。

關鍵窗口：發價書效期與立院攻防

顧立雄部長強調，儘管發價書已到手，但受限於 1.25 兆元 的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算案仍卡在立法院，國防部正積極爭取朝野支持，盼能先獲授權簽署發價書。由於部分項目的簽署期限就在 3 月 15 日，軍方正與時間賽跑，確保這項指標性國防建設能如期落實。 隨著海馬士系統逐步到位，台灣將正式邁向「精準飛彈島」的全新防禦階段，成為區域穩定中不可忽視的硬實力。

