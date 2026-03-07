新式基地訓練啟動無劇本對抗 M1A2T戰車首次參戰驗證戰力

陸軍聯兵584、542及586旅昨日分別展開為期10天9夜的新式基地測驗。其中，584旅派遣M1A2T戰車機動前往戰術位置，並模擬敵情進行警戒、射界配置等戰術動作。（圖取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕我國對美採購108輛M1A2T戰車，在獲得兩批次80輛後，最後一批28輛戰車已全數生產完畢，預計4月運抵台灣。而已經裝備新式戰車的584旅，昨日分別展開為期10天9夜的新式基地測驗，一同參訓的還有542及586旅，3個單位以無劇本形式展開對抗，結合戰術機動、指揮通聯等面向，驗證官兵臨戰應處能力，檢視單位完成M1A2T換裝訓練後之成效。

青年日報報導，584旅聯兵3營昨日在陸軍部隊訓練北區聯合測考中心實施基地測驗，模擬提升至應急作戰階段，官兵獲令後依序實施指參作業程序、戰備裝載、重要目標防護及行軍進入戰術位置，全程採「無劇本」方式，磨練幹部指參作業程序及戰術、戰技執行能力。

首日測驗過程，模擬敵船艦集結裝載，國軍戰備等級隨敵情由二級、一級加強戒備，提升至應急作戰階段，官兵立即實施戰備裝載、戰備檢查等程序，有序地整備各式彈藥、裝具，營長依敵情及作戰計畫實施命令下達，各部隊旋即機動前往戰術位置，進入陣地後，官兵依要領實施陣地占領，完成陣地構築、偽裝與防空、警戒、射界等配置。

行軍過程，各車持續向四周警戒，各官兵均依個人建制武器配賦所需空包彈攜行量，模擬若遇假想敵，以口令、聲號與視號進行敵我識別，若判別為敵，則立即實施射擊；並依教官隨機下達道路遭破壞、敵機臨空等狀況，進行應變及各項戰術作為，考驗快速決策能力。

戰2連戰駕士林宇浩中士提到，此次基地訓練與過往最大的差異，在於將訓練時間延長至10天9夜、連續作戰情境與「無劇本」方式，出發前僅掌握基本任務框架，對敵情與攻擊方式皆無預設。

林宇浩說，剛完成M1A2T換裝訓練，對他而言與過往駕駛CM11戰車十分不同，由於M1A2T動力更迅猛，因此在駕駛、轉向時，都要更細緻的收放油門；同時也須強化後勤維保作業，確保戰車機油、履帶、齒輪等部件妥善，由於狹窄地形中，車隊常呈一直線行駛，若任一車輛因履帶問題停下，將延誤整個部隊的行進時序，影響戰術目標達成，故後勤維保與操駕訓練同等重要。

