滿載AGM-158巡弋飛彈 B-52本土起飛轟炸伊朗霸氣照曝

〔即時新聞／綜合報導〕美軍與以色列針對伊朗發動「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury），美軍再次展現全球最強空中戰力，B-52戰略轟炸機從美國本土起飛參與打擊伊朗的任務，美軍公布B-52起飛前掛滿彈藥的霸氣照。

美國中央司令部公布多張「史詩狂怒行動」照片，其中一張具備核武打擊能力的B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機準備出擊的畫面引發討論；照片內容寫道3月4日，機組人員登上B-52H，準備起飛支援「史詩狂怒行動」。

可以看到這架B-52H機翼掛滿AGM-158聯合空對地防區外飛彈（JASSM），B-52H機翼可以掛載12枚飛彈，機身內部吊艙內還能再裝8枚，轟炸火力相當驚人。

AGM-158是美軍現役的空射巡弋飛彈，重量超過1公噸，具備匿蹤能力、遠程精準打擊能力，最大攻擊範圍能達到370公里，加強版JASSM- ER更能涵蓋1000公里內的目標，是美國空軍和海軍的重要武器之一。

