美軍公布7日戰果！摧毀目標逾3000處 動用25種武器全公開

美軍公布25種動用的武器。（取自美軍中央司令部）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普發動「史詩怒火行動」對伊朗採取軍事行動，至今（7日）已滿7日，美軍中央司令部（U.S. Central Command）今日在X發文，以圖片方式公布戰果，表示這場行動於當地時間上月28日凌晨1時15分發起，目前已摧毀超過3000個目標，擊沉伊朗船艦43艘。

此外，圖片還詳細曝光已使用的武器，其中包括：

請繼續往下閱讀...

B-1轟炸機

B-2匿蹤轟炸機

LUCAS無人機（自殺無人機）

愛國者飛彈攔截系統

薩德反彈道飛彈系統

F-15戰機

F-16戰機

F-18戰機

F-22戰機

F-35匿蹤戰機

A-10攻擊機

EA-18G電子作戰機

空中預警機

空中通訊中繼機

P-8海上巡邏機

RC-135偵察機

MQ-9死神無人機

M-142「海馬斯」多管火箭系統

核動力航空母艦

飛彈驅逐艦

反無人機系統

空中加油機

海上補給艦

C-17全球霸王運輸機

C-130運輸機

上述公開武器一共25種。不過，報告指出，還有部分「特殊作戰能力」不便公開。

至於美軍主要攻擊的目標類型，則包括指揮管制中心、伊朗革命衛隊聯合指揮部、伊朗革命衛隊航空太空部隊總部、伊朗防空飛彈系統、伊朗彈道飛彈陣地、伊朗海軍艦艇、伊朗海軍潛艦、反艦飛彈基地、伊朗軍用通訊設施等。

Operation Epic Fury: The first 7 days pic.twitter.com/B2tOjVfSNW — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 6, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法