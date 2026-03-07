限制級
美軍公布7日戰果！摧毀目標逾3000處 動用25種武器全公開
美軍公布25種動用的武器。（取自美軍中央司令部）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普發動「史詩怒火行動」對伊朗採取軍事行動，至今（7日）已滿7日，美軍中央司令部（U.S. Central Command）今日在X發文，以圖片方式公布戰果，表示這場行動於當地時間上月28日凌晨1時15分發起，目前已摧毀超過3000個目標，擊沉伊朗船艦43艘。
此外，圖片還詳細曝光已使用的武器，其中包括：
B-1轟炸機
B-2匿蹤轟炸機
LUCAS無人機（自殺無人機）
愛國者飛彈攔截系統
薩德反彈道飛彈系統
F-15戰機
F-16戰機
F-18戰機
F-22戰機
F-35匿蹤戰機
A-10攻擊機
EA-18G電子作戰機
空中預警機
空中通訊中繼機
P-8海上巡邏機
RC-135偵察機
MQ-9死神無人機
M-142「海馬斯」多管火箭系統
核動力航空母艦
飛彈驅逐艦
反無人機系統
空中加油機
海上補給艦
C-17全球霸王運輸機
C-130運輸機
上述公開武器一共25種。不過，報告指出，還有部分「特殊作戰能力」不便公開。
至於美軍主要攻擊的目標類型，則包括指揮管制中心、伊朗革命衛隊聯合指揮部、伊朗革命衛隊航空太空部隊總部、伊朗防空飛彈系統、伊朗彈道飛彈陣地、伊朗海軍艦艇、伊朗海軍潛艦、反艦飛彈基地、伊朗軍用通訊設施等。
Operation Epic Fury: The first 7 days pic.twitter.com/B2tOjVfSNW— U.S. Central Command （@CENTCOM） March 6, 2026