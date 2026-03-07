C-130運輸機也能變無人機? 美計畫改造已通過初步審查

美國空軍的C-130J「超級大力士」運輸機，隸屬駐日美軍第36空運中隊。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國航太公司Merlin Labs宣布，已完成C-130J「超級大力神」運輸機自主飛行系統的「初步設計審查」（PDR），為將自主飛行技術導入美軍戰術運輸機邁出重要一步。

軍聞網站「Defence Blog」報導，該計畫價值1.05億美元，由美國特種作戰司令部（USSOCOM）資助，目標是將名為「梅林飛行員」（Merlin Pilot）的自主飛行系統整合至C-130J運輸機，使飛機能在高度自動化下完成從起飛到降落的飛行操作；不過，「梅林飛行員」也被設計為能自主操控多種類型的飛機，也就是說這是該公司是一開始就為自主飛行操作而開發的軟體驅動系統，而非由傳統的自動駕駛技術改造而來。

Merlin Labs表示，正從基本原理出發設計自主飛行系統，旨在操控任何飛機，無論是軍用還是民用、從起飛到降落。該系統可在飛行過程中收集感測器資料、氣象環境與飛行性能等資訊，以持續優化控制軟體。

Merlin Labs強調，完成初步設計審查意味著系統設計與適航策略已符合相關技術與安全要求，計畫將進入下一階段的「關鍵設計審查」，隨後將展開系統整合與地面測試，並進行飛行展示。

公司指出，該自主飛行架構未來也可能擴展至其他機型，包括貨運渦輪螺旋槳機、空中加油機與商用貨機。若技術成熟，自主飛行系統將可在部分任務中降低對飛行員的依賴，並使運輸機能在高風險或偏遠地區執行任務。

