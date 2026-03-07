竟然贏過美製MK-48 MOD7魚雷 法製F21 MK2獲荷蘭採購

由法國海軍集團生產的F21系列魚雷，獲得荷蘭國防部選中，成為「虎鯨級」潛艦的主要武器。（取自海軍集團「X」）

〔記者羅添斌／台北報導〕美製MK-48系列重型魚雷威力強大，美國潛艦才剛以這款魚雷達擊沉了伊朗軍艦，引起全球矚目，但在荷蘭計畫採購新一代重型魚雷的軍火訂單競爭中，MK-48系列中的最款MOD7重型魚雷，卻敗給了法國的 F21 MK2（Artemis）重型魚雷，更讓國際間好奇， F21 MK2（Artemis）魚雷強在哪裡。

國際知名的軍聞網站「Naval News」報導指出，荷蘭國防部在2024年3月委由法國「海軍集團」（Naval Group）打造4艘「虎鯨級」，將取代現役「海象級」潛艦。在最重要的武器丶重型魚雷的選擇上，荷蘭決定調整原定沿用美製 Mk48 魚雷的計畫，改為引進更先進的F21 MK2重型魚雷。

荷蘭國防部表示，鑑於當前無人載具大多配備魚雷反制武器，為確保未來高強度環境下的反潛戰力，決定調整原定沿用美製 Mk48 魚雷的計畫。結果已經產出，那麼，這兩款重型魚雷的性能差異在哪裡呢？

圖為美國海軍維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「佛蒙特號」（SSN-792）在澳洲基地裝載 Mk-48 重型魚雷。（圖取自澳洲潛艦署LinkedIn）

F21 MK2 （Artemis） 與美製 MK-48 Mod 7 （CBASS） 是當前全球頂尖的兩款重型魚雷，但兩者在設計理念與技術特點上存在顯著差異。以下是詳細的性能比較：

動力系統與隱蔽性 （最核心差異）

F21 MK2 （電力推進）： 採用 銀氧化鋁 （AgO-Al） 海水電池 驅動對轉電動機。 優勢：電動馬達噪音極低，且在不同深度下性能穩定，不排放廢氣，極具隱蔽性。

MK-48 Mod 7 （熱動力推進）： 使用 奧圖燃料 II （Otto Fuel II） 的活塞發動機帶動噴泵推進。 優勢：具備強大的爆發力與極速（推測超過 55 節），但缺點是燃燒會產生機械噪音與排氣泡，相對較易被聲納偵測。

導引與通訊技術

F21 MK2：採用 光纖線導。光纖提供的數據傳輸頻寬遠高於傳統銅線，且抗干擾能力強，能將魚雷尋標器的高解析影像即時傳回潛艦。

MK-48 Mod 7：最新版配備了 CBASS （寬頻進階聲納系統）。這使其在雜訊極大的淺水區或受到敵方強烈電子干擾時，仍具備極佳的目標鎖定能力。

戰術選擇：為什麼荷蘭選擇 F21？

荷蘭國防部於 2026 年宣佈放棄原本使用的 MK-48，轉而為新一代潛艦採購 F21 MK2。其主因在於：

數位化程度：F21 的全數位信號處理與光纖技術被認為能更有效對抗現代化的「反魚雷武器」。

整合性：由於荷蘭新潛艦由法國 Naval Group 建造，選用 F21 能獲得最佳的系統整合與自動化發射體驗。

