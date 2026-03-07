155榴砲要打204發！ 陸軍6軍團本月中旬起在宜蘭大福外海操演

陸軍八軍團去年的「重砲保養射擊」於屏東楓港訓場登場，數門155重型榴砲採高仰角齊發射擊畫面，有如重型高射砲，畫面具相當震撼力！（軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應共軍威脅，國軍在防衛守備上都改採實戰化丶在地化的操演，包括實彈射擊在內，過去長期擔任國造輕型武器系統測試的宜蘭大福海域，本月中旬起將密集進行155公厘榴彈砲的實彈射擊，總射擊數將達到204發。

國防部調整各項操演的實質內容，包括反裝甲武器射擊的天馬操演，由原本的南部基地實施，調整為各作戰區實施，而155公厘火砲射擊除了列為各作戰區的重砲射擊項目之外，也加入地區混砲連駐地射擊訓練操演之一，宜蘭大福海域過去都以軍備局的兵器測試為主，此次將是首次進行密集的155公厘火砲射擊。

根據國防部最新發佈的射擊通報顯示，本月17日起至19日丶24日至26日，合計有6天在宜蘭大福外海的射擊通報，陸軍6軍團已與軍備局規格鑑測中心兵器試驗場完成任務協調，並發佈海空域管制作業，並通報各相關單位注意射擊管制動態。

軍方發佈最新射擊通報，本月中旬起在宜蘭大福外海進行155榴砲的射擊操演。（圖：取自政府部門射擊通報）

