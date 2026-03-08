不夠轟！川普政府緊急軍售以色列逾2萬枚炸彈 總價逾200億元

知情官員透露，美國政府已繞過國會、動用緊急權限，加速批准對以色列軍售超過2萬枚炸彈。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕2名知情官員透露，美國政府已繞過國會、動用緊急權限，加速批准對以色列軍售超過2萬枚炸彈，價值約6.5億美元（約新台幣206.8億元）。

路透引述2名知情官員的說法報導，美國國務院6日晚間發布聲明稱，國務卿魯比歐（Marco Rubio）以情勢緊急為由，決定不經國會審查程序，立即出售軍火給以色列。

這批武器包含以色列要求的1萬2000枚BLU-110A/B型1000磅通用炸彈彈體。一週前，美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊，這是美國自2003年伊拉克戰爭以來最大規模的軍事行動。

美國國務院在聲明中表示：「這項擬議軍售有助於美國的外交政策與國家安全。」並補充主要承包商為總部位於德州的Repkon USA公司。

1名美國國務院官員7日指出，本次軍售還包括BLU-111型500磅通用炸彈。該官員也說，以色列同時額外購買了價值約2.98億美元（約新台幣94.8億元）的關鍵彈藥。

美國民主黨籍眾議員米克斯（Gregory Meeks）表示，魯比歐以緊急權限繞過國會審查，顯示美國對伊朗戰爭準備不足。「這完全是川普政府自己造成的緊急狀況。」

