自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

不夠轟！川普政府緊急軍售以色列逾2萬枚炸彈 總價逾200億元

2026/03/08 15:05

知情官員透露，美國政府已繞過國會、動用緊急權限，加速批准對以色列軍售超過2萬枚炸彈。（歐新社資料照）知情官員透露，美國政府已繞過國會、動用緊急權限，加速批准對以色列軍售超過2萬枚炸彈。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕2名知情官員透露，美國政府已繞過國會、動用緊急權限，加速批准對以色列軍售超過2萬枚炸彈，價值約6.5億美元（約新台幣206.8億元）。

路透引述2名知情官員的說法報導，美國國務院6日晚間發布聲明稱，國務卿魯比歐（Marco Rubio）以情勢緊急為由，決定不經國會審查程序，立即出售軍火給以色列。

這批武器包含以色列要求的1萬2000枚BLU-110A/B型1000磅通用炸彈彈體。一週前，美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊，這是美國自2003年伊拉克戰爭以來最大規模的軍事行動。

美國國務院在聲明中表示：「這項擬議軍售有助於美國的外交政策與國家安全。」並補充主要承包商為總部位於德州的Repkon USA公司。

1名美國國務院官員7日指出，本次軍售還包括BLU-111型500磅通用炸彈。該官員也說，以色列同時額外購買了價值約2.98億美元（約新台幣94.8億元）的關鍵彈藥。

美國民主黨籍眾議員米克斯（Gregory Meeks）表示，魯比歐以緊急權限繞過國會審查，顯示美國對伊朗戰爭準備不足。「這完全是川普政府自己造成的緊急狀況。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中