F-15E掛4枚掩體炸彈出擊 美軍空襲轉向打擊伊朗加固目標

美國中央司令部釋出最新畫面顯示，參與對伊朗「史詩怒火行動」的美軍F-15E「打擊鷹」戰機，掛載了4枚GBU-31（V）3/B掩體炸彈。（圖／美國空軍、美國中央司令部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍公開最新作戰畫面顯示，F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機掛載4枚重型掩體炸彈，在針對伊朗的空襲行動中執行打擊任務。這種重型載彈配置顯示，美國與以色列的空襲行動正逐步轉向攻擊地下與加固軍事設施。

據《Army Recognition》報導，美國中央司令部釋出的影像證實，美軍F-15E戰機正攜帶重型武裝參與針對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。報導指出，在早期巡弋飛彈與匿蹤轟炸機攻擊後，美軍戰術戰機正逐步加入對伊朗軍事設施的持續打擊。軍事分析認為，戰機能掛載重型武裝執行任務，顯示伊朗防空能力可能已受到削弱，使戰術戰機得以參與後續深層打擊。

這批F-15E戰機配備的是BLU-109 2000磅級掩體炸彈，搭配聯合直接攻擊彈藥（JDAM）導引套件。這款重型武器採用厚實的鍛鋼外殼，專為貫穿厚重鋼筋混凝土與地下結構設計，能在穿透目標後引爆內部炸藥。透過GPS精確導引，美軍能精準打擊深埋地下的指揮所與飛彈儲存庫等堅固軍事設施。

這類深層打擊任務通常依賴空中加油與長程作戰配置支援，且畫面中機翼下仍掛載著空對空飛彈。這項武裝配置顯示，美軍仍預期可能遭遇敵方殘存戰機或無人機的空中威脅，因此採取具備自我護航能力的打擊編制。軍事分析指出，若攻擊機僅配備單枚空對空飛彈，通常意味著其是在友軍制空掩護下行動，透露出美軍在該空域已建立嚴密的空中作戰編隊結構。

單機具備多目標火力 強化地下設施打擊效率

報導指出，一架F-15E能同時掛載4枚此類2000磅重型掩體炸彈，並且可以為每枚炸彈設定不同的座標。這意味著單一架次的戰機在一次出擊中，就能同時鎖定並打擊多個不同的地下目標。美軍選擇公開這項重裝配置，顯示其正持續強化對地下與加固目標的打擊能力，並向德黑蘭傳遞維持深層打擊的戰略訊號。

