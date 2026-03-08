以色列F-16掛神秘JDAM炸彈曝光 外界關注可能是新型精準打擊武器

以色列空軍發布飛行員與F-16戰機照片，可見背後的炸彈有著較少見的紅圈與紅色圓形彩繪，可能是特殊彈種。（取自以色列空軍X）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國、以色列持續空襲伊朗，軍事媒體《戰區》（The War Zone）報導，近日網路流傳的一張照片顯示，以色列空軍一架F-16戰機掛載一枚外型特殊的「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM），其構型與常見型號略有差異，引發外界關注，推測可能是以色列整合或改裝的新型精準打擊武器。

照片顯示，這枚炸彈外觀大致與2000磅級JDAM相似，但尾翼與部分組件配置有所不同，整體結構也與標準型GBU-31略有差異，彈頭也有較為少見的紅色圓形圖案與紅圈。由於畫面解析度有限，目前尚難確認其確切型號或用途，但其特殊外型引發外界對其性能與任務定位的討論。

JDAM是一套可加裝於傳統航空炸彈上的導引套件，透過結合全球定位系統（GPS）與慣性導航系統（INS），可將一般炸彈轉化為具備全天候精準打擊能力的導引武器。常見的JDAM包括2000磅級的GBU-31、1000磅級GBU-32與500磅級GBU-38，可由F-15、F-16、F-35等多型戰機投放。

這篇報導指出，從照片判斷，這枚炸彈可能仍屬JDAM系列，但其配置顯示可能整合不同彈頭、感測器或其他導引裝置，也有可能是燃燒彈，甚至含有白磷成分。以色列過去曾在美製武器基礎上進行本土化改裝，例如加入自家電子設備或提升導引能力，以滿足特定作戰需求。

目前以色列官方尚未對這枚炸彈的型號與性能作出說明，報導陳述，以色列空軍長期大量使用精準導引武器執行空襲任務，特別是在中東地區對地下設施、武器庫與指揮節點等高價值目標發動打擊。若這款炸彈確為新型整合武器，可能代表以色列持續提升精準打擊能力，以應對日益複雜的戰場環境。

