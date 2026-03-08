伊朗新戰術專打防空「眼睛」 廉價無人機攻擊10億美元雷達

AN/FPS-132長程預警雷達能為薩德（THAAD）與愛國者（Patriot）等防空系統提供長程飛彈追蹤與預警數據，堪稱聯軍防禦網的「眼睛」。這類戰略雷達，近期已成為伊朗無人機企圖癱瘓美軍防空能力的重點打擊目標。（圖／雷神公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗軍方近日將軍事打擊重點轉向防空雷達等關鍵設備，企圖直接打瞎美軍飛彈防禦網的「眼睛」。這項戰術轉變不是直接以飛彈消耗聯軍防禦火力，而是動用廉價無人機癱瘓負責偵測的預警系統。近期中東多國基地的雷達頻繁遇襲，這可能削弱美軍與盟友防禦來襲威脅的能力。

《華爾街日報》報導，這波攻勢中最具破壞性的打擊發生在卡達烏代德空軍基地（Al-Udeid），該處是美軍在中東區域最大的軍事據點。衛星影像顯示，基地內價值高達10億美元（約新台幣318億元）的長程預警雷達：一種專門同時追蹤多個目標的AN/FPS-132雷達，其面向伊朗的圓頂東北側出現碎片與滅火留下的水痕。

請繼續往下閱讀...

防核擴散研究中心（CNS）研究員萊爾（Sam Lair）分析，此次受損凸顯了高階雷達面對無人機攻擊時的脆弱性。

除了卡達之外，美國官員與商業衛星影像也證實，包含阿拉伯聯合大公國、約旦、巴林、科威特與沙烏地阿拉伯境內的雷達與防空系統皆遭到攻擊。伊朗頻繁動用見證者（Shahed）等廉價自殺無人機執行任務，其造價遠低於美軍設計用來攔截的高階防空飛彈。美國前空軍助理部長喬杜里（Ravi Chaudhary）指出，伊朗清楚知道必須持續施壓指揮與控制中樞，藉此破壞聯軍偵測無人機的視角。

薩德專屬雷達遭殃 突顯防禦系統防護需求

報導指出，伊朗也擊中了位於約旦的一組薩德（THAAD）系統專屬雷達：這是負責在大氣層外攔截彈道飛彈的關鍵地面設備。同時，位於科威特的阿瑞夫江營（Camp Arifjan）與巴林美國第五艦隊總部的衛星通訊系統也出現受損痕跡。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）飛彈防禦計畫主任卡拉科（Thomas Karako）強調，面對複合式的空中打擊威脅，美軍現在必須為防禦系統本身建立專屬的防護網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法