薑是老的辣！ 戰場老大哥B-52轟炸機空襲伊朗飛彈基地
美軍B-52轟炸機持續轟炸伊朗設施。（取自美軍中央司令部X）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍持續對伊朗發動空襲，美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美軍近日動用 B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機，對伊朗境內多處與彈道飛彈相關的軍事設施發動空襲，打擊目標包括飛彈基地與指揮控制節點，目的是削弱伊朗的飛彈攻擊能力。
美軍中央司令部表示，此次空襲鎖定伊朗飛彈部隊運作的重要設施，包括負責飛彈部署與發射協調的指揮中心，以及支援飛彈作戰的相關軍事據點。美軍表示，這些設施是伊朗飛彈作戰體系的重要節點，因此被列為優先打擊目標。
根據外國軍聞網站「Defense Blog」報導，B-52在此次行動中負責執行遠程打擊任務，透過精準導引武器對目標發動攻擊。美軍希望藉由摧毀相關設施，削弱伊朗組織與發動飛彈攻擊的能力，並降低對美軍與盟友的威脅。
B-52H轟炸機是美國空軍現役最重要的長程戰略轟炸機之一，雖然B-52自1950年代服役，但經過多次升級後仍持續服役至今，其最大特色是航程遠與載彈量大，最大載彈量可超過30噸，並可搭載巡弋飛彈、精準導引炸彈等多種武器，執行長程對地打擊任務。