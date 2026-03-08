20秒彈射一戰機！10萬噸布希號完成戰備 中東現3航艦壓制

核動力航空母艦布希號已完成部署前整合訓練，若未來派往中東，將使美軍在該區域形成3個航艦打擊群的態勢。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍目前已在伊朗周邊海域部署兩個航艦打擊群，外界關注華府是否會進一步增兵中東。核動力航空母艦布希號（CVN-77）近日已完成部署前的整合訓練，若未來奉命前往該區域，將使美軍在中東形成3個航艦打擊群的重裝態勢。

根據《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，美軍目前已有福特號（CVN-78）與林肯號（CVN-72）兩艘航艦在伊朗附近活動；其中原本部署於南海的林肯號更是在1月被調往中東。布希號航艦與其護衛艦隊及艦載機聯隊已於3月5日完成「綜合部隊訓練演習」，這是所有航艦打擊群在獲得國家任務部署認證前必須通過的最終測試。

強大的空中投射能力是超級航艦戰力核心，布希號可搭載多達56架固定翼戰機，包含F/A-18大黃蜂（Hornet）與超級大黃蜂（Super Hornet）系列戰機，以及約15架各型直升機。該艦的飛行甲板面積達1.8公頃，在4部邊緣升降機的配合下，能以每20秒彈射一架戰機的驚人速率支援高強度作戰。為維持長時間的空中打擊，艦上更攜帶約8500噸的航空燃料。

布希號是美國海軍尼米茲級（Nimitz-class）航空母艦的第10艘，同時也是該級別的最後一艘。這艘於2009年服役的巨艦長約333公尺，滿載排水量超過10萬噸，名列全球最大的作戰艦艇之一。艦上由兩座核反應爐推動四部蒸汽渦輪機，使這座能容納約5000名官兵的海上巨獸最高航速可超過30節。

布希號自服役以來已累積豐富的實戰經驗，曾在2017年參與「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve），對敘利亞與伊拉克境內的極端組織發動空襲，並投下高達907噸的彈藥。該艦在部署期間曾獲頒象徵卓越表現的戰鬥E級（Battle E）等多項殊榮，展現其作為美國海軍海上武力的實戰價值。

