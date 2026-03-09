M1A2T隨聯兵旅投入反機降實戰訓練！ 官兵得防毒氣、無人機突襲

陸軍584旅操作M1A2T戰車與官兵合影。（資料照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國軍今年實施為期10天9夜的新式基地訓練，其中，陸軍聯兵584旅昨實施反機降演練，為該旅新銳戰力的M1A2T戰車，搭配CM34裝步戰鬥車等裝備投入戰術機動，官兵並於戰術位置下車戰鬥，模擬敵軍機降、小部隊襲擾與砲擊等狀況。值得一提的是，這次訓練也納入毒氣、無人機等複合情境處置，讓部隊練兵更趨於實戰化。

為強化部隊實戰能力，陸軍聯合兵種584、542及586旅近日分別展開為期10天9夜的新式基地測驗。584旅首日即透過戰備階段與教官各式狀況下達，結合戰術機動與指揮通聯等課目，以實戰化訓練方式驗證官兵臨戰應處能力，同時檢視單位完成M1A2T換裝訓練後的成效。

根據軍方訊息，584旅昨日的訓練測驗內容，模擬敵實施機降、小部隊襲擾破壞與砲擊等狀況進行演練，派遣M1A2T戰車、CM32裝步指揮車及CM33、CM34裝步戰鬥車等各式車輛投入，透過實戰化訓練提升防衛作戰能力。

請繼續往下閱讀...

陸軍584旅M1A2T戰車投入反機降演練。（取自青年日報）

《青年日報》報導，在這項測驗過程中，部隊長接獲敵機降狀況，即派遣機步戰鬥隊前往應處。官兵依序卸除偽裝、完成車輛油水電系等整備，同時清除原陣地痕跡，由戰鬥隊長依現地偵察結果分配各排戰術位置與火網編成，並隨即機動前往目標區。

抵達目標區後，部隊採甲車前導隊形演練火力制壓，隨後並變化為步兵前導隊形，以包圍態勢持續向敵壓迫。M1A2T戰車緊隨隊伍，依模擬敵情演練火力掃蕩。各部隊因應教官下達通信干擾、輜重遭破壞、車輛毀損等情況臨機應變，展現訓練成效。

陸軍聯兵584旅聯兵3營機步連班長朱治邦上士說，他身為班長須同時掌握班兵動態並向上級回報戰況，期間還有毒氣、無人機等複合狀況，繁複且擬真的演練過程，有效提升臨戰應變能力。他也說，除了日間的模擬演練，入夜至凌晨也要應對教官下達小部隊襲擾等狀況，透過各式「無劇本」測驗，不僅累積了豐富的實務經驗，也讓他在指揮與戰術運用間獲得顯著成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法