中國供應鏈Out！ 美陸軍國民兵買3款「藍色」無人機強化訓練與監偵

圖為美軍陸戰隊採購的Neros Archer無人機，這次美國陸軍國民兵採購的其中一款機型與其相似。（取自美軍陸戰隊官網）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍近年積極推動無人機供應鏈安全政策，強化「藍色無人機」（Blue UAS）認證體系。根據美7日發布的採購文件，美國陸軍國民兵正規劃採購多款小型無人機，用於訓練與作戰支援，並要求所有設備必須符合藍色無人機資安與供應鏈安全標準，凸顯美軍持續推動籌獲「非紅」零組件的政策方向。

根據外國軍聞網站「Defense Blog」報導，這項採購需求由田納西州陸軍國民兵提出，預計提供駐紮於田納西州士麥那「志願者訓練基地」的第117團區域訓練學院（RTI）使用，協助國民兵官兵熟悉現代戰場的無人機操作與戰術運用。小型無人機近年已成為部隊偵察、戰場態勢掌握與訓練演習的重要裝備，使部隊能在不依賴大型、高成本平台情況下，進行無人機相關課目訓練。

招標文件顯示，田納西州國民兵計畫採購三種類型的小型無人機系統，每項採購需求均包含兩套系統，其中包含第一人稱視角（FPV）無人機與定翼無人機，主要用於空中偵察、繪測、短距離作業等任務。

請繼續往下閱讀...

根據報導，美軍近年持續建立「可信供應鏈」，推動採購符合安全認證的無人機平台，以降低潛在風險並確保軍事資料安全，也已將藍色無人機計畫，視為小型無人機採購的重要機制，由美國國防部對無人機系統的零組件、軟體與資料鏈路進行審查，確保符合嚴格的資安與供應鏈安全要求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法