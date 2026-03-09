美軍福特號航艦部署中東 新技術首度接受實戰考驗

3月1日，一架EA-18G咆哮者電子攻擊機自福特號的飛行甲板起飛，支援美軍在中東區域的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。（圖／美國中央司令部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍最新、也是全球最大的航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford），目前部署於地中海支援中東軍事行動。這艘搭載大量新技術的航艦，正首次在高強度真實戰場上接受考驗。

3月1日，一架F/A-18E超級大黃蜂戰鬥機降落於林肯號航艦甲板，支援對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。（圖／美國中央司令部）

根據《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，福特號與目前部署於阿拉伯海的林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦，合計共搭載約150架戰機。這支龐大的空中兵力包含F/A-18超級大黃蜂戰鬥機（F/A-18 Super Hornet）、EA-18G咆哮者電戰機（EA-18G Growler）以及F-35C匿蹤戰機，構成美軍在該區域的重要空中力量。

福特號在本次部署中展示了多項領先技術，其中最具代表性的是取代傳統蒸汽彈射的電磁彈射系統（EMALS）。電磁彈射能更穩定、精確地將戰機送上天空，降低機身損耗並具備彈射各型無人機的潛力。結合新型攔截索裝置與重新設計的甲板動線，美國海軍證實福特號能有效提升戰機出動率。

為支撐作戰需求，福特號配置了11部採用電磁馬達的先進彈藥升降機，能以每分鐘150英尺的高速輸送重達2.4萬磅的武裝。此外，甲板上設有6處嵌入式加油站，可比照賽車維修區模式快速為戰機補給燃料，大幅縮短再次出擊所需的整補時間。其配備的雙頻雷達系統則由單一軟體管理，將人為干預降至最低，提升偵測與處理速度。

隨著福特號部署時間因戰事需要而延長，美軍也強化了艦上的通訊頻寬與自動化設備，以減輕長期執行高壓任務對官兵造成的壓力。目前福特號打擊群仍維持在東地中海戰位，持續測試高度數位化航艦在多維度戰爭環境下的生存能力與打擊精度。此次長期的前線部署，也被視為美軍驗證相關技術與作戰效能的重要機會。

