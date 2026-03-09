日本情勢達「戰後最為嚴峻且複雜」 海自在沖繩部署P-1反潛機

日本海上自衛隊5日首次在沖繩那霸航空基地部署一架P-1反潛機，藉此替換較為老舊的P-3反潛機。（取自海上自衛隊第5航空群X）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕面對中國在東海與台海周邊軍事活動日益頻繁，日本持續強化西南防衛部署。日本海上自衛隊5日首次在沖繩那霸基地部署一架P-1反潛機，象徵日本逐步以新一代國產反潛機取代舊型P-3C機隊，強化對潛艦與海上目標的警戒監視能力。日本防衛當局規劃，未來將持續增加部署數量，預計在2027年度底前把那霸基地的P-1反潛機提升至約10架。

那霸航空基地過去主要由P-3C反潛機執行對潛艦與可疑船隻的警戒監視任務。隨著機隊逐步老化，日本正推動以國產P-1反潛機接替，強化海上巡邏與反潛作戰能力。海上自衛隊當天在那霸基地舉行部署儀式，迎接自鹿兒島縣鹿屋航空基地飛抵的P-1反潛機，正式展開新機型在沖繩地區的運用。

P-1反潛機是日本國造機種，性能普遍優於P-3C反潛機。（取自海上自衛隊第5航空群X）

海上自衛隊第5航空群司令平木拓宏表示，近年中國軍隊在台灣周邊舉行大規模軍事演習，中國航艦的艦載機也曾對航空自衛隊戰機照射雷達，日本周邊安全環境已達到「戰後最為嚴峻且複雜」的程度。他強調，在此背景下，P-1反潛機投入運用「具有極為重大的意義」。

根據海上自衛隊資料，P-1反潛機在性能上較舊型P-3C大幅提升，其續航距離約為P-3C的1.2倍、飛行速度約為1.3倍，並強化對潛艦的探測與打擊能力，可提升長時間海上監視與反潛作戰效率。

目前海上自衛隊已在鹿兒島鹿屋、神奈川厚木與千葉下總等航空基地部署P-1反潛機，那霸則成為第四個部署地。隨著日本逐步加強沖繩與西南諸島的防衛力量，外界普遍認為，也反映日本因應中國軍事活動增加，持續調整防衛布局。

