空襲能推翻政權嗎？美以猛轟伊朗 軍事史給出答案

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與以色列持續對伊朗發動大規模空襲，但這場戰事能否促成德黑蘭政權更迭，正引發外界高度關注。這並非因為聯軍空襲能力不足，而是軍事專家指出，歷史上幾乎從未有任何政權，是單靠空中轟炸就被推翻。

根據《華爾街日報》報導，川普希望透過空戰改變德黑蘭政權，但美軍將領在簡報中試圖對此降溫。五角大廈強調，行動目標在於削減伊朗彈道飛彈與無人機能力。報導也提及美以兩國的戰爭目標出現分歧，當被問及擊斃伊朗最高領袖的該次空襲時，國防部高層直言那是以色列的行動。

從二戰到利比亞 歷史顯示空戰需地面部隊配合

美國軍方的務實考量源自於空權戰略的歷史極限。從二戰德國戰敗到1991年沙漠風暴，最終都仰賴地面部隊推進才達成目標。即使是2011年利比亞強人格達費（Moammar Gadhafi）政權垮台，同樣需要當地反抗軍在地面配合。軍事專家強調，空軍能有效摧毀敵方防禦，但政權更替並非其單獨能達成的任務。

這種歷史經驗凸顯了伊朗政權的防禦韌性。伊朗目前擁有19萬名革命衛隊（IRGC）、超過30萬名正規軍與約60萬名民兵，建構了總數高達110萬人的武裝體系。即使伊朗高層在戰事中遭受打擊，若無強大的地面部隊或內部倒戈配合，光靠精準打擊難以直接瓦解這座龐大的政權結構。

若單靠空軍無法徹底終結對手，未來局勢將取決於伊朗武裝力量是否出現抗命與倒戈。分析人士指出，若伊朗政權真的出現崩解，9000萬人口的政治真空可能導致荷姆茲海峽這條能源航道面臨更大不確定性，並可能使華府在持續空襲與擴大干預之間面臨更複雜的決策。

